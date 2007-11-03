به گزارش خبرنگار مهر، این سه جلد که "همه شعرهای من" نام دارند، قرار است طی ماه های آتی از سوی نشر افکار وارد بازار کتاب شود.

این سه جلد شامل اشعار احمدرضا احمدی است که در سال های گذشته در 17 مجموعه منتشر شده بوده و حال قرار است در سه جلد عرضه شود.

این شاعر درحال حاضر یک دفتر شعر تازه را نیز به اتمام رسانده و درحال بازنویسی مجدد آن است. احمدی هنوز نامی برای این کتاب درنظر نگرفته است.

مجموعه اشعار "عزیز من"، "عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود" و "قافیه درباد گم می شود" از جمله آثار تجدیدچاپی احمدرضا احمدی توسط نشر افکار است.