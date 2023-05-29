رییس ستاد انتخابات شهرستان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، احمد قیومی در حکمی حامد شایان معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری تهران را به عنوان رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران منصوب کرد؛ متن حکم به این شرح است:

برنامه ریزی و فراهم سازی به موقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های نوین و روزآمد، روان و تسهیل سازی فرآیندهای انتخابات، بکارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بسترسازی برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر و گسترده‌تر مردم شریف در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز ملت بزرگ و رشید ایران که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضایی امن و توأم با نشاط و آرامش کاملاً رعایت گردد، وظیفه و مأموریت خطیر جنابعالی است که انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و با تلاش و کوشش نسبت به آن اهتمام نمائید. بدیهی است کلیه معاونین و بخشداران نهایت همکاری را با جنابعالی به عمل خواهند آورد، ضمن آنکه کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز حمایت و همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.

امید است در پرتو عنایت حق تعالی و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاستهای دولت مردمی، انتخاباتی باشکوه و منطبق با تأمین سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت حداکثری ملت انقلابی و مؤمن و تقویت هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار شود.