به گزارش خبرگزاری مهر، الشباب صدرنشین فعلی مسابقات فوتبال لیگ امارات شب گذشته در دربی دوبی به مصاف الاهلی رفت و با برتری 2 بریک مقابل این تیم جمع امتیازات خود را به عدد 9 رساند تا کماکان صدرجدول رده بندی را در اختیار داشته باشد.

برای الشباب که دراین بازی مهمان الاهلی بود سرور سالم (6) و سالم سعید (66) گلزنی کردند و تنها گل الاهلی را نیز فیصل خلیل در دقیقه 24 به ثمر رساند. ایمان مبعلی، مهرداد اولادی و جواد کاظمیان مثلث ایرانی تیم فوتبال الشباب شب گذشته در زمین حاضر بودند. دربین آنها بازی مبعلی بیش از دیگر بازیکنان به چشم آمد. او در دقیقه 6 پاس گل نخست تیمش را برای سرور سالم ارسال کرد.

دراین بازی کاظمیان که در اواخر نیمه اول دچار آسیب دیدگی شد جای خود را به علی راشد داد و عیسی عبید نیز در نیمه دوم به جای مهرداد اولادی وارد زمین شد.

در دیگر بازی شب گذشته تیم های الوحده و الشارجه به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند. نکته جالب توجه این بازی گلزنی هر دو تیم از روی نقطه پنالتی بود. ابتدا تیم الوحده در دقیقه 56 توسط اسماعیل مطر به گل رسید و در ادامه آندرسون در دقیقه 70 کار را به تساوی کشاند. مسعود شجاعی در این بازی 70 دقیقه در زمین حضور داشت و در 20 دقیقه پایانی جای خود را به مشعل عبدالوهاب داد.

الجزیره در پرگل ترین بازی شب گذشته موفق شد در خانه حتا به برتری 4 بریک دست یابد. برای الجزیره در این بازی ابراهیم دیاکه (17)، تونی (33)، احمد جمعه (35) و فیلیپ کوکو (55) گلزنی کردند و تنها گل حتا را نیز جیری در دقیقه 56 به ثمر رساند.

هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ امارات امروز با برگزاری سه دیدار دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

الامارات - الظفره

النصر- الشعب

العین - الوصل

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ امارات به شرح زیر است:

1- الشباب 9 امتیاز

2- الجزیره 6 امتیاز- تفاضل گل 4+

3- الشعب 6 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- الشارجه 4 امتیاز

5- العین 3 امتیاز - تفاضل گل 2+

6- الاهلی 3 امتیاز- تفاضل گل 1-