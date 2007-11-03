شالکه مقابل تیم ته جدولی انرگی کوتبوس شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از چارچوب هفته دوازدهم رقابت های بوندس لیگا، دیشب تیم انرگی کوتبوس موفق شد شالکه میهمان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. تک گل کوتبوس در این دیدار را باسیلا در دقیقه 46 به ثمر رساند. در ادامه این رقابت ها امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:



* بایرلورکوزن - آرمنیا بیله فلد

* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت

* هامبورگ - هرتابرلین

* هانوفر - بروسیا دورتموند

* نورنبرگ - اشتوتگارت

* وردربرمن - هانزاروستوک