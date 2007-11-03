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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۷

/ هفته دوازدهم بوندس لیگا /

شالکه مقابل تیم ته جدولی انرگی کوتبوس شکست خورد

شالکه مقابل تیم ته جدولی انرگی کوتبوس شکست خورد

تیم فوتبال شالکه در حالی دیشب مقابل تیم ته جدولی انرگی کوتبوس شکست خورد که پیروزی در این دیدار می توانست این تیم را تا رده چهارم جدول رده بندی بالا بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از چارچوب هفته دوازدهم رقابت های بوندس لیگا، دیشب تیم انرگی کوتبوس موفق شد شالکه میهمان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. تک گل کوتبوس در این دیدار را باسیلا در دقیقه 46 به ثمر رساند. در ادامه این رقابت ها امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* بایرلورکوزن - آرمنیا بیله فلد
* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت
* هامبورگ - هرتابرلین
* هانوفر - بروسیا دورتموند
* نورنبرگ - اشتوتگارت
* وردربرمن - هانزاروستوک

کد مطلب 579778

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