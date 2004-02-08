  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

فعالان نمونه موسيقي كشور معرفي شدند

فعالان نمونه موسيقي كشور معرفي شدند

از سوي هيات انتخاب مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خلال برگزاري نوزدهمين جشنواره موسيقي كشور عده اي از برگزيدگان عرصه موسيقي كشور معرفي شدند.

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" براساس انتخاب هيات داوران ،  دربخش هنرمندان پيشكسوت : محمد نوري و هوشنگ ظريف.
* گروه: گروه كامكارها به مديريت هوشنگ ظريف
* آهنگسازي : موسيقي كلاسيك ايراني : پرويز مشكاتيان
* موسيقي كلاسيك غربي : شاهين فرهت
* موسيقي فيلم : كامبيز روشن روان
* بانوان : آذرهاشمي و مهربانوتوفيق
* ناشر نمونه : موسسه فرهنگي - هنري ماهور به مديريت محمد موسوي
* پژوهشگرنمونه : هومان اسعدي
* ساخت سرود و آهنگهاي انقلابي : محمد بيگلري و محمود شاهرخي
* معرفي كننده موسيقي ايراني درخارج ازكشور: داريوش طلايي
گفتني اينكه اعضاي هيات انتخاب عبارتند از: فريدون ناصري - داود گنجه اي - سيمون آيوازيان - داريوش پيرنياكان - حسن رياحي وارفع اطرايي

 

کد مطلب 57978

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها