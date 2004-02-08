دشمن در صدد خالي كردن صندوقهاي راي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، اكبر هاشمي رفسنجاني در مراسم افتتاح 3 هزار و900 پروژه مخابراتي، پستي و پست بانك در مركز تلفن شهيد نبوي تهران با اشاره به اينكه معمولا چشم‌هاي حسود و حريص دشمنان به دنبال اين است كه بر ما بتازد و همانطور كه در دو سه هفته اخير شاهد بوديم، بحراني در مورد مسائل انتخاباتي براي ما درست كردند تاكيد كرد: بايد با يك تصميم اين بحران حل مي شد؛ كه اين امر محقق شد، اما آنها بيكار ننشستند و سعي كردند با بمباران تبليغاتي حوزه‌ هاي انتخاباتي را خالي كنند تا صندوق ‌هاي راي پر نشوند.

وي با اشاره به سطح حضور مردم در صحنه و اينكه اين حضور بايد در عرصه انتخابات، بسيار بالا باشد ، بر ضرورت حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات مجلس تاكيد كرد و گفت: امسال شاهد خواهيم بود كه مردم با حضور در راهپيمايي 22 بهمن، بيش از گذشته وفاداريشان را به نظام اثبات خواهند كرد.

رفسنجاني با تاكيد برضرورت تبيين دستاوردهاي انقلاب براي مردم بيش ازگذشته، گفت: كساني كه اين همه افتخار را ناديده مي‌گيرند بايد شرمنده باشند.

وي با اعلام اين مطلب كه بمباران رسانه ‌هاي داخلي و خارجي براي تخريب و منفي جلوه دادن دستاوردهاي نظام فعال است گفت: هر روز كه پيش مي‌رويم، انقلاب در مسير درست خودش پيش مي‌رود. مردم نيز اين مسائل را درك مي‌كنند. اما بي‌ترديد با حضور مردم در صحنه تير دشمنان به سنگ مي‌خورد.

رئيس مجمع تشخيص مصلح نظام همچنين تصريح كرد: امروز مي‌توانيم ادعا كنيم به وعده‌ استقلالي كه به مردم داده ‌ايم خيلي نزديك شده‌ايم، با اينكه خيلي‌ها تلاش مي‌كنند افتخارات نظام را زير سوال ببرند، در صورتي كه اين افتخارات مي‌تواند براي مردم ما شيرين و باعث سربلندي باشد.

وي با تاكيد بر ضرورت در اختيار گرفتن تكنولوژي ماهواره و قطع وابستگي كشور در اين زمينه، افزود:كشور ما با قدمتي 2500 ساله و موقعيت استراتژيك حتما بايد از اين تكنولوژي بهره‌ مند باشد و بايد قطعا در راه نيل به اين دستاورد محكم حركت كنيم.

وي صرفه‌جويي در وقت و نيروي انساني را از مهمترين كارها مطرح كرد وادامه داد: ما عادت كرده ‌ايم كه از وقتمان بد استفاده كنيم و اين در فرهنگ ما جا افتاده است. بايد سطح فرهنگ جامعه را بالا ببريم و در عين حال به نيازهاي جامعه نيز جواب دهيم كه نيازهاي ماهواره ‌اي يكي از آنهاست.

رفسنجاني پيشرفت ‌هاي حاصل شده در زمينه‌ مخابرات را براي مردم شيرين و اميدوار كننده خواند و ادامه داد: روزي 2 ميليارد تومان هزينه براي توسعه بخش ارتباطات، نشان ‌دهنده اين است كه آينده‌ بهتري در انتظار ماست و اگر ذره ‌اي غفلت كنيم از دنيا عقب خواهيم ماند.

وي با يادآوري اينكه به وجود نيروهاي جوان و متخصص در مجموعه‌ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيازمنديم بر ضرورت توجه به مراكز محروم و روستاها در بخش ارتباطات تاكيد كرد و گفت: اينكه هيچ روستاي بالاي 20 خانوار از ارتباطات محروم نباشد كار بزرگي است كه اگر انجام نمي‌شد مايه‌ سرشكستگي بود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جلوتر بودن وزارت ارتباطات از برنامه‌ سوم توسعه را باعث افتخار دولت خواند و گفت: كشور ما به سرعت راه توسعه و رسيدن به تمدن مطلوب اسلامي را طي مي‌كند.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به وابستگي بخش مخابرات كشور به نيروهاي خارجي در پيش از انقلاب، متذكرشد: البته نبايد در اين زمينه لزوم استفاده از تجارب نيروهاي خارجي را فراموش كرد.

پيش از سخنراني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام احمد معتمدي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گزارشي را از فعاليتهاي انجام شده در اين وزارتخانه ارائه كرد.