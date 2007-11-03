اجرای تعهدات 10 گانه در امور دریانوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین اجلاس مشترک همکاری های بندری- دریایی ایران و سوریه که به مدت سه روز در تهران برگزار شد، اجرای مفاد موافقت نامه کشتیرانی تجاری دو کشور ، امضای یادداشت تفاهم خواهر خواندگی بین بندر امام خمینی و بنادر لاذقیه و طرطوس ، برگزاری اجلاس سه جانبه پیرامون ترانزیت کالا در مسیر ایران ، عراق ، سوریه و بالعکس و بررسی پیشنهاد تاسیس کشتیرانی مشترک ایران و سوریه بین معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی و معاون وزیر ترابری جمهوری عربی سوریه به امضا رسید.

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و کشتیرانی، در توافق نامه سومین اجلاس مشترک همکاری های بندری - دریایی ایران و سوریه طرفین، آموزش دریانوردان شناورهای سوری و تربیت مربیان بندری سوریه از سوی مراکز آموزشی دریانوردی ایران ، مشارکت بخش خصوصی ایران در مناقصه مدیریت ترمینال بندر لاذقیه و طراحی و نظارت بر اجرای سازه های دریایی و بندری سوریه را مورد تاکید قرار دادند.

بر اساس این گزارش مقرر شد اجلاس مشترک آینده بندری و دریایی دو کشور که زمان آن از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام می گردد در سوریه برگزار شود.