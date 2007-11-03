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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۱۰

دبیر کل جمعیت ایثارگران:

جبهه متحد اصولگرایان باید به جریانی عمومی و مردمی تبدیل شود

جبهه متحد اصولگرایان باید به جریانی عمومی و مردمی تبدیل شود

حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران گفت: رفتار جبهه متحد اصولگرایان نباید منحصر به فعالیت حزبی شود ،بلکه باید همه ظرفیتها را تکمیل کنیم و این جبهه را به عنوان یک جریان عمومی معرفی نماییم تا همه مردم به این جریان بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی عصر امروز در جمع اصولگرایان استان سیستان و بلو چستان گفت : جمعیت ایثارگران مثل هر تشکل سیاسی دیگر اصو لگرا تلاش می کند که در عرصه های مختلف سیاسی و خصوصا انتخابات ظهور و بروز داشته باشد.

وی افزود :  مهمترین  وظیفه و تکلیفی که برای خودمان معین کرده ایم این است که بتوانیم همگام و همراه با بقیه جریانات اصولگرا حرکت نمائیم .

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصول گرایان درخصوص انتخابات مجلس هشتم گفت: نیروهای ارزشی و اصولگرا در چند انتخابات گذشته روند فعالیت خود را تغییر داده اند و تلاش کرده اند با رفتار جمعی و عقل گرایانه و ابتکارات جدید وارد عرصه شوند و متناسب با شرایط زمان طراحی کنند.

وی با بیان اینکه خرد جمعی در رفتار جبهه اصولگرایان حاکم است گفت : آنچه اهمیت دارد اتخاذ یک راهبرد مشترک برای رسیدن به هدف است و این راهبرد همان وحدت و انسجام است. 

فدایی در ادامه بیان داشت: در همین زمینه هم روحیه ایثار، گذشت و فداکاری بین متولیان امر و مسئولان حاکم است و مسایل جزیی مانع این جبهه نخواهد بود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران توجه دولت نهم به منطق محروم را بی سابقه خواند و خواستار اصلاح امور اداری شد که جلوی سرعت این محرومیت زدایی را می گیرند .
کد مطلب 579804

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