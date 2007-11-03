جبهه متحد اصولگرایان باید به جریانی عمومی و مردمی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی عصر امروز در جمع اصولگرایان استان سیستان و بلو چستان گفت : جمعیت ایثارگران مثل هر تشکل سیاسی دیگر اصو لگرا تلاش می کند که در عرصه های مختلف سیاسی و خصوصا انتخابات ظهور و بروز داشته باشد.



وی افزود : مهمترین وظیفه و تکلیفی که برای خودمان معین کرده ایم این است که بتوانیم همگام و همراه با بقیه جریانات اصولگرا حرکت نمائیم .



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصول گرایان درخصوص انتخابات مجلس هشتم گفت: نیروهای ارزشی و اصولگرا در چند انتخابات گذشته روند فعالیت خود را تغییر داده اند و تلاش کرده اند با رفتار جمعی و عقل گرایانه و ابتکارات جدید وارد عرصه شوند و متناسب با شرایط زمان طراحی کنند.



وی با بیان اینکه خرد جمعی در رفتار جبهه اصولگرایان حاکم است گفت : آنچه اهمیت دارد اتخاذ یک راهبرد مشترک برای رسیدن به هدف است و این راهبرد همان وحدت و انسجام است.



فدایی در ادامه بیان داشت: در همین زمینه هم روحیه ایثار، گذشت و فداکاری بین متولیان امر و مسئولان حاکم است و مسایل جزیی مانع این جبهه نخواهد بود.



دبیرکل جمعیت ایثارگران توجه دولت نهم به منطق محروم را بی سابقه خواند و خواستار اصلاح امور اداری شد که جلوی سرعت این محرومیت زدایی را می گیرند .

کد مطلب 579804