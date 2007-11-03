امکان تاسیس بانک ویژه ارائه خدمات به دانشجویان

دکتر مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اعتبارات صندوق رفاه افزود: کمبود بودجه مسئله مبتلا به کلیه سازمانها است و منابع مالی کفاف ایده های ما را نمی دهد. چند سال است که بودجه های صندوق رفاه نه تنها رشد ندارد بلکه با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، 10 تا 16 درصد نیز با کاهش مواجه است.

وی در خصوص طرح خودکفایی صندوق رفاه گفت: در صورتی که دولت از صندوق ذخیره ارزی اعتباری را به صندوق رفاه ارائه دهد، می توان مانند یک بانک اقدام کرد و فعالیتهای صندوق را گسترش داد. تا آن زمان نمی توانیم از خوکفایی صحبت کنیم. اگر منبع مستقلی در اختیار صندوق قرار گیرد، می توان کاهش ارزش پول را با این سرمایه گذاری جبران کرد و بحث ارائه خدمات به دانشجویان را مانند یک بانک انجام داد.

زرینه زاد در ادامه به مهر گفت: تقاضای دریافت اعتبار 150 میلیون دلاری برای رسیدن به خودکفایی به دولت ارائه شده است.

وی اضافه کرد : صندوق رفاه دانشجویان هم اکنون علاوه بر پرداخت وامهای دانشجویی، مدیریت تغذیه و سیاستگذاری، تجهیز خوابگاهها و خوابگاه سازی را نیز برعهده دارد. در گذشته صندوق تنها به دانشگاههای دولتی خدمات ارائه می داد و در سال جاری دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد نیز به حوزه فعالیتهای آن اضافه شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در مورد ارائه خدمات صندوق به دانشگاههای غیردولتی و آزاد در سال جاری به مهر گفت: تمامی خدماتی که صندوق رفاه به سایر دانشگاهها ارائه می دهد از سال جاری شامل دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد نیز می شود.