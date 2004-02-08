صاحب اين عكس معروف كيست ؟!

شايد عكس معروفي را كه در روزهاي انقلاب در شهر تهران بر دست تظاهركنندگان ميگرداندند و جواني را با حالت رزمي، كلاشينكوف در دست بر روي تخته سنگي نشان ميداد ديده باشيد. اين عكس، عكس «علي مرتضي» است كه در جنوب لبنان در «بِنْتِجُبَيْلْ» كنار سنگر مقابل اسرائيل خود من از اين جوان فداكار و فرمانده بزرگ برداشتم و بعداً ديگران از آن استفاده كردند و در تظاهرات خويش اين عكس را ميگرداندند. هماكنون نيز كتابهاي متعددي را ميبينيد كه عكس «عليمرتضي» در پشت آنها نقش بسته است. «عليمرتضي» قهرمان بزرگ، رزمنده بينظير و مؤمني كه به راستي نظير نداشت و فرمانده سازمان «امل» در شهر صور بود، از راه فرا ميرسد و ميبيند «محمدفتوني» دوست او در خاك و خون ميغلطد. به سرعت خود را به او ميرساند كه او را بلند كند و به بيمارستان برساند. هنوز نميداند چه شده است. هنگامي كه پيش ميرود تا «محمدفتوني» را بردارد، يك رگبار مسلسل نيز به طرف او سرازير ميشود و او با يكخيز خود را بر خاك مياندازد و در پشت ديوار سنگر ميگيرد و از رگبار گلوله جان سالم به در ميبرد. او احساس ميكند كه دشمن قدم به قدم نزديك و نزديكتر ميشود و او فقط يك هفتتير دارد، كه 9 گلوله در آن بيشتر نيست. با 9 گلوله خود هشت نفر از دشمن را به خاك مياندازد و دشمن در اين وقت با آر. پي.جي و دوشكا و اسلحه سنگين منطقه او را ميكوبد. او همچون گنجشك از يك طرف به طرف ديگر ميجهد و ميزند تا سرانجام گلولههايش تمام ميشود و هدف گلوله قرار ميگيرد و بر خاك ميافتد.اينجا ميخواهم داستاني را براي شما بازگو كنم كه ضروري است، بخصوص در اين روز مقدس و در ماه مبارك رمضان. اين جوان؛ علي مرتضي، كه از خانواده مرتضي، همان نويسنده بزرگ نهجالبلاغه و از سيّدهاي بيت مرتضي است، در روزهاي پيروزي انقلاب آرزو ميكرد كه به ايران بيايد و در ايران به شهادت برسد. ما نيز در نظر داشتيم كه پانصد رزمنده سازمان «امل» را تجهيز كنيم و خود را به وسط معركه برسانيم. با دولت سوريه صحبت كرده بوديم و دولت سوريه نيز پذيرفته بود كه هواپيما و همه امكانات در اختيار ما بگذارد تا اين پانصد نفر رزمنده سازمان امل را به هر كجا كه ما ميخواهيم حتي در فرحآباد، در وسط خيابانهاي تهران پياده كند و خود من دستاندكار اين سازماندهي بودم تا اين افراد را با اين امكانات نظامي در وسط معركه نبرد پياده كنم. من نميتوانم شوق و حرارت و احساسي كه اين جوان براي آمدن به ايران و شهادت در كناربرادران ايراني خويش داشتند بيان كنم. اما همچنان كه ميدانيد، نبرد در تهران، بيش از بيستوچهار ساعت به طول نينجاميد، يا حتي كمتر از بيستوچهار ساعت، طاغوت گريخت و ملت پيروز شد. بنابراين فرصتي به دست نيامد كه اين رزمندگان، كه ستارههاي نبرد و بخصوص نبردهاي چريكي هستند، به تهران بيايند و در كنار برادران ايراني خود بجنگند.«علي مرتضي» يكي از آن كساني بود كه آنقدر شوق و رغبت براي آمدن به ايران داشت كه حتي شبها در مدرسه ما ميخوابيد. ميترسيد كه من بروم و او را با خود نبرم. او از جنوب لبنان آمده بود. از بيروت، از صحنههاي جنگ كنارهگيري كرده بود كه مبادا او را جا بگذاريم، مبادا برويم و او را به همراه خود نبريم.به ياد دارم كه در هفدهم شهريور 1357 هزاران نفر در تهران به شهادت رسيدند. در ميان اين شهدا جواني بود كه عكس او را در اروپا و امريكا منتشر كردند. اين جوان مؤمن و پاك هدف گلوله قرار مي گيرد و بر خاك ميافتد و سپس همه نيروي خود را جمع ميكند و دوباره بر پاي ميايستد، تا نماز شهادت به جاي آورد و بعد بميرد. با آن خلوص و با آن پاكي و طهارت كه بر پاي ايستاده است و خون از بدنش جاري است و نماز بر زبانش ميگذرد، در همين لحظه رگبار گلولهاي از طرف تانكها به سوي او ميوزد و او را بر خاك شهادت مياندازد، درحالي كه نماز بر لبانش جاري بوده است.هنگامي كه من اين داستان را از شهيد براي كادرهاي سازمان «امل» تشريح ميكردم، «علي مرتضي» به شدت گريه ميكرد، مرتعش ميشد و آرزو ميكرد كه چنين شهادتي نصيب او شود، تا آنجا كه در آن روز منحوس توسط حزب كمونيست هدف گلوله قرار ميگيرد و بر خاك ميافتد. آنها كه در اطراف بودند مشاهده كردند كه «علي مرنتضي» هنوز نيمهجاني داشت، بدن خود را به سمت قبله كرده و شروع ميكند به نمازخواندن. ميخواست مانند برادر شهيد خود در هفدهم شهريور، آخرين لحظه حيات خود را با نماز شهادت به پايان برساند، ولي دشمن خونخوار به او اجازه نميدهد. به او نزديك ميشوند و با يك رگبار گلوله كلاشينكوف از كمر او را به دونيم ميكنند و با يك رگبار ديگر دست و شانه او را از بدن جدا ميكنند و «محمدفتوني» را كه همچنان در خون ميغلطيد با يك رگبار ديگر به شهادت ميرسانند.تصور كنيد! چنين ستارگاني، با چنين ايماني توسط چه افراد خبيثي و با چه دلايل موهني بايد كشته شوند؛ زيرا ميخواستند تصوير امامخميني را در مدرسه به ديوار بچسبانند. تمثال امام مشخصكننده خط مكتبي است و حزب كمونيست نميپذيرد كه اين خط و خط اين امام بزرگ، در لبنان و در نقاط ديگر منتشر گردد. پس بايد دو جوان بزرگ اين چنين به شهادت برسند. روز بعد بازار شهر صور اعتصاب كرد، كمونيستها به تمام دكانها و بازاريها و تجّار اولتيماتوم دادند كه اگر مغازههايتان را ببنديد آن را منفجر خواهيم كرد، سرمايه شما را خواهيم گرفت و تهديدهاي ديگر. اما مردم صور گفتند كه با چنين جنايتها كه حتي يزيد نكرده است، حاضر نيستيم به ساز شما برقصيم، هرچه ميخواهيد بكنيد. شهر صور در اعتصابي عميق فرو رفت كه بزرگترين درجه تفرت مردم را به حزب كمونيست و افراد وابسته به آنها نشان ميداد.
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