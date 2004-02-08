صاحب اين عكس معروف كيست ؟!



شايد عكس معروفي را كه در روزهاي انقلاب در شهر تهران بر دست تظاهركنندگان مي‏گرداندند و جواني را با حالت رزمي، كلاشينكوف در دست بر روي تخته سنگي نشان مي‏داد ديده باشيد. اين عكس، ‌عكس «علي مرتضي» است كه در جنوب لبنان در «بِنْتِ‏جُبَيْلْ» كنار سنگر مقابل اسرائيل خود من از اين جوان فداكار و فرمانده بزرگ برداشتم و بعداً ديگران از آن استفاده كردند و در تظاهرات خويش اين عكس را مي‏گرداندند. هم‏اكنون نيز كتاب‏هاي متعددي را مي‏بينيد كه عكس «علي‏مرتضي» در پشت‌ آنها نقش بسته است. «علي‏مرتضي» قهرمان بزرگ، رزمنده بي‏نظير و مؤمني كه به راستي نظير نداشت و فرمانده سازمان «امل» در شهر صور بود، از راه فرا مي‏رسد و مي‏بيند «محمدفتوني» دوست او در خاك و خون مي‏غلطد. به سرعت خود را به او مي‏رساند كه او را بلند كند و به بيمارستان برساند. هنوز نمي‏داند چه شده است. هنگامي كه پيش مي‏رود تا «محمدفتوني» را بردارد، يك رگبار مسلسل نيز به طرف او سرازير مي‏شود و او با يك‏خيز خود را بر خاك مي‏اندازد و در پشت ديوار سنگر مي‏گيرد و از رگبار گلوله جان سالم به در مي‏برد. او احساس مي‏كند كه دشمن قدم‏ به قدم نزديك و نزديك‏تر مي‏شود و او فقط يك هفت‏تير دارد، كه 9 گلوله در آن بيشتر نيست. با 9 گلوله خود هشت نفر از دشمن را به خاك مي‏اندازد و دشمن در اين وقت با آر. پي.‏جي و دوشكا و اسلحه سنگين منطقه او را مي‏كوبد. او همچون گنجشك از يك طرف به طرف ديگر مي‏جهد و مي‏زند تا سرانجام گلوله‏هايش تمام مي‏شود و هدف گلوله قرار مي‏گيرد و بر خاك مي‏افتد.اينجا مي‏خواهم داستاني را براي شما بازگو كنم كه ضروري است، بخصوص در اين روز مقدس و در ماه مبارك رمضان. اين جوان؛ علي مرتضي، كه از خانواده مرتضي، همان نويسنده بزرگ نهج‏البلاغه و از سيّدهاي بيت مرتضي است، در روزهاي پيروزي انقلاب آرزو مي‏كرد كه به ايران بيايد و در ايران به شهادت برسد. ما نيز در نظر داشتيم كه پانصد رزمنده سازمان «امل» را تجهيز كنيم و خود را به وسط معركه برسانيم. با دولت سوريه صحبت كرده بوديم و دولت سوريه نيز پذيرفته بود كه هواپيما و همه امكانات در اختيار ما بگذارد تا اين پانصد نفر رزمنده سازمان امل را به هر كجا كه ما مي‏خواهيم حتي در فرح‏آباد، در وسط خيابان‏هاي تهران پياده كند و خود من دست‏اندكار اين سازماندهي بودم تا اين افراد را با اين امكانات نظامي در وسط معركه نبرد پياده كنم. من نمي‏توانم شوق و حرارت و احساسي كه اين جوان براي آمدن به ايران و شهادت در كناربرادران ايراني خويش داشتند بيان كنم. اما همچنان كه مي‏دانيد، نبرد در تهران، بيش از بيست‏وچهار ساعت به طول نينجاميد، يا حتي كمتر از بيست‏وچهار ساعت، طاغوت گريخت و ملت پيروز شد. بنابراين فرصتي به دست نيامد كه اين رزمندگان، كه ستاره‏هاي نبرد و بخصوص نبردهاي چريكي هستند، به تهران بيايند و در كنار برادران ايراني خود بجنگند.«علي مرتضي» يكي از آن كساني بود كه آنقدر شوق و رغبت براي آمدن به ايران داشت كه حتي شب‏ها در مدرسه ما مي‏خوابيد. مي‏ترسيد كه من بروم و او را با خود نبرم. او از جنوب لبنان آمده بود. از بيروت، از صحنه‏هاي جنگ كناره‏گيري كرده بود كه مبادا او را جا بگذاريم، مبادا برويم و او را به همراه خود نبريم.به ياد دارم كه در هفدهم شهريور 1357 هزاران نفر در تهران به شهادت رسيدند. در ميان اين شهدا جواني بود كه عكس او را در اروپا و امريكا منتشر كردند. اين جوان مؤمن و پاك هدف گلوله قرار مي ‏گيرد و بر خاك مي‏افتد و سپس همه نيروي خود را جمع مي‏كند و دوباره بر پاي مي‏ايستد، تا نماز شهادت به جاي آورد و بعد بميرد. با آن خلوص و با آن پاكي و طهارت كه بر پاي ايستاده است و خون از بدنش جاري است و نماز بر زبانش مي‏گذرد، در همين لحظه رگبار گلوله‏اي از طرف تانك‏ها به سوي او مي‏وزد و او را بر خاك شهادت مي‏اندازد، درحالي كه نماز بر لبانش جاري بوده است.هنگامي كه من اين داستان را از شهيد براي كادرهاي سازمان «امل» تشريح مي‏كردم، «علي مرتضي» به شدت گريه مي‏كرد، مرتعش مي‏شد و آرزو مي‏كرد كه چنين شهادتي نصيب او شود، تا آنجا كه در آن روز منحوس توسط حزب كمونيست هدف گلوله قرار مي‏گيرد و بر خاك مي‏افتد. آنها كه در اطراف بودند مشاهده كردند كه «علي مرنتضي» هنوز نيمه‏جاني داشت، بدن خود را به سمت قبله كرده و شروع مي‏كند به نمازخواندن. مي‏خواست مانند برادر شهيد خود در هفدهم شهريور، آخرين لحظه حيات خود را با نماز شهادت به پايان برساند، ولي دشمن خونخوار به او اجازه نمي‏دهد. به او نزديك مي‏شوند و با يك رگبار گلوله كلاشينكوف از كمر او را به دونيم مي‏كنند و با يك رگبار ديگر دست و شانه او را از بدن جدا مي‏كنند و «محمدفتوني» را كه همچنان در خون مي‏غلطيد با يك رگبار ديگر به شهادت مي‏رسانند.تصور كنيد! چنين ستارگاني، با چنين ايماني توسط چه افراد خبيثي و با چه دلايل موهني بايد كشته شوند؛ زيرا مي‏خواستند تصوير امام‏خميني را در مدرسه به ديوار بچسبانند. تمثال امام مشخص‏كننده خط مكتبي است و حزب كمونيست نمي‏پذيرد كه اين خط و خط اين امام بزرگ، در لبنان و در نقاط ديگر منتشر گردد. پس بايد دو جوان بزرگ اين چنين به شهادت برسند. روز بعد بازار شهر صور اعتصاب كرد، كمونيست‏ها به تمام دكان‏ها و بازاري‏ها و تجّار اولتيماتوم دادند كه اگر مغازه‏هايتان را ببنديد آن را منفجر خواهيم كرد، سرمايه شما را خواهيم گرفت و تهديدهاي ديگر. اما مردم صور گفتند كه با چنين جنايت‏ها كه حتي يزيد نكرده است، حاضر نيستيم به ساز شما برقصيم، هرچه مي‏خواهيد بكنيد. شهر صور در اعتصابي عميق فرو رفت كه بزرگترين درجه تفرت مردم را به حزب كمونيست و افراد وابسته به آنها نشان مي‏داد.