به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام طباطبایی صبح امروز در حاشیه همایش دبیران این جشنواره افزود: شاید نتوان گفت که جشنواره به هدف والای خود که ترویج فرهنگ رضوی است رسیده، اما به جرات می توان گفت که این جشنواره راه خود را یافته است.

نماینده مردم زابل با تاکید بر این که باید جشنواره استمرار وعمق بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: این جشنواره باید آن گونه که شایسته خاندان پیغمبر اکرم (ص) است برگزار شود و با الگوسازی مناسب راه را پیمود تا به قله رفیع فرهنگ اسلامی و رضوی رسید.

طباطبایی تاکید کرد: نمود و نشانه فرهنگ رضوی باید در اخلاق مسئولان برگزارکننده متجلی باشد زیرا زمانی فرهنگی نهادینه می شود که با رفتار ما عجین شده باشد.

وی یادآور شد: فرهنگ رضوی با معجزات این حضرت برای تمام مردم در آیین و دین های مختلف نمایان شده به گونه ای که ائمه اطهار به ویژه حضرت رضا (ع) حلقه مشترک در تمام ادیان است.