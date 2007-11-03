به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در این دوره از جشنواره مونیخ 47 فیلم مستند از 27 کشور جهان در بخش مسابقه بین الملل جشنواره به نمایش درمی آیند.

جایزه بزرگ جشنواره مستند مونیخ پنج هزار یورو است که به تهیه کننده فیلم برگزیده هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل تعلق می گیرد. جایزه دوم و سوم این جشنواره هم به مبلغ 2500 و هزار یورو تعیین شده که به فیلمسازان برگزیده اهداء می شود.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم مستند مونیخ از 15 تا 20 آبان ماه 86 در کشور آلمان برگزار می شود.