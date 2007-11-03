تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در ادامه دومین روز از سومین مرحله، دوچرخه سواران حاضر در این مسابقات در رشته دانهیل در تبریزبا یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان وحید محبی از تیم شهرداری اصفهان زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و بر سکوی نخست ایستاد و پس از او امین تاکندی از تیم هلال احمر قزوین و علی اکبر میجوجی دیگر هم تیمیش به ترتیب در سکوهای دوم وسومی ایستادند.

در نتیجه کلی تیمی این رشته نیز تیم پتروشیمی تبریز با 374 امتیاز صدرنشین شد و پس از او تیم های کراس چرخ تبریز با 153 امتیاز و نیروی زمینی ارتش با 145 امتیاز به ترتیب بر سکوهای دوم و سومی ایستادند.

درنتیجه تیمی دو رشته کراس کانتری و دانهیل این مرحله تیمهای پتروشیمی تبریز با 432 امتیاز، نیروی زمینی ارتش با 226 امتیاز وکراس چرخ تبریزبا 218 امتیاز به ترتیب درسکوهای اول تا سومی ایستادند.

درنتیجه کلی تیمی سه مرحله که شهرستانهای لاهیجان، زنجان و تبریز برگزار شد نیز تیمهای پتروشیمی تبریز با 1149 امتیاز، نیروی زمینی ارتش با 705 امتیاز، هلال احمر قزوین با 635 امتیاز، شهرداری اصفهان با 494 امتیاز، کراس چرخ تبریزبا 472 امتیاز، نوسازی مدارس زنجان با 425 امتیاز، استقامت تهران با 294 امتیاز، کلوچه نوشین لاهیجان با 266 امتیاز، تک رکورد زنجان با 218 امتیاز، بازرگانی عنامیر تبریز با 194 امتیاز، هئیت دوچرخه سواری ابهر با 157 امتیاز، خانه ورزشکاران ایران با 87 امتیاز، هئیت دوچرخه سواری سنندج با 74 امتیاز، گشتای تهران با 63 امتیاز، هئیت دوچرخه سواری قم با 56 امتیاز، پگاه تبریز با 50 امتیاز، محمد شهر کرج با 18 امتیاز، بسیج لاهیجان با 4 امتیاز، تیم هئیت دوچرخه سواری خارک و تیم فریمان مشهد به ترتیب در سکوهای اول تا بیستمی ایستادند.