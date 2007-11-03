به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی که پیش از ظهر امروز در جشنواره جایزه کیفیت وزارت دفاع در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هسته ای کشور گفت: مساله هسته ای در دولت نهم از زمانی آغاز شد که همه فعالیت های هسته ای در نطنز و اصفهان تعطیل شده بود .

وی افزود: با پیگیری های دولت این فعالیت ها دراصفهان و نطنز آغاز شد و با سرعت پیش رفت به طوری که در فروردین سال گذشته رئیس جمهور خبر دستیابی به فناوری تولید سوخت هسته ای را اعلام کرد و در 22 بهمن همان سال ملت پشتیبانی خود را از تولید سوخت هسته ای اعلام کردند و امروز فعالیت های هسته ای ما با سرعت وصف ناشدنی به کار خود ادامه می‌‌دهد.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به سفر رئیس جمهور به 330 شهرستان گفت: آقای رئیس جمهور در این سفرها موضوع هسته ای را مطرح کرده و مردم نیز با فریادهای بلند خود برادامه این مسیر صحه گذاشتند و تاریخ در آینده شهادت خواهد داد که این مرد بزرگ (احمد نژاد) چه خدمتی در این مسیر به ملت ایران کرد.

مشاور ارشد رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دشمنان امروز فهمیده اند که هفتاد میلیون جمعیت یکپارچه به هیچ عنوان از موضع حق خود که همانا دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته است عقب نشینی نمی کند، گفت: دشمنان امروز متوجه شده اند که شکست خورده اند به همین دلیل پرونده را مجددا به آژانس انرژی اتمی بازگردانده اند.

وی افزود: همه آنها می دانند که فعالیتهای هسته ای ایران صلح آمیز است حتی البرادعی نیز در چند هفته گذشته چندین بار اعلام کرد که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است.

ثمره هاشمی با اشاره به مذاکرات وعیدی با هاینونن نیز گفت: همچنان که گفته شده کلیت مذاکرات سازنده بود اما قرار شد آقای جلیلی مذکره ای با نماینده اروپا داشته باشد.

مشاور ارشد رئیس جمهور تاکید کرد: ما فکر می کنیم با اتکای به خداوند و رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی های رئیس جمهور از این قله (پرونده هسته ای ) عبور خواهیم کرد البته خیلی ها بر این اعتقادند که ما از این قله عبور کرده ایم اما باید مدتی بگذرد تا مخالفان دستیابی ملت ایران به انرژی هسته ای نیز صریحا این را اعلام کنند.

وی با اشاره به شان علم، خلاقیت، آگاهی و پژوهش در قرآن و روایات اسلامی گفت: از بدو انقلاب ما با مشکلات زیادی مواجه بودیم و دشمنان دائم ما را تحریم می کردند اما امام خمینی (ره) از همان ابتدا اعلام کردند که برای حفظ انقلاب باید به سمت خودکفایی برویم.

ثمره هاشمی با بیان اینکه خودکفایی یک سلاح حقیقی است که هیچ سلاحی در برابر آن کاربرد ندارد، گفت: در کجای دنیا سراغ دارید که این گونه حرکتهای سریع، رو به جلو و متعالی ظرف مدت کوتاهی اتفاق افتد. اینها ناشی از پشتوانه الهی ملت ماست.

مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از عملکرد وزارت دفاع در دو سال گذشته اظهار داشت: بیاییم قیاس کنیم امروز در وزارت دفاع کجا هستیم و سه سال قبل کجا بودیم. این پیشرفت ها با اتکای به خداوند و خود اتکایی کارشناسان وزارت دفاع رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز وزارت دفاع مایه اقتدار نیروهای مسلح است، گفت: امروز با اتکای به زحمات کارکنان وزارت دفاع، ما در قله اقتدار قرار گرفته ایم. شما مامن ملت بزرگ ایران هستید برخلاف نظامات دیگر، که اگر فن و علمی به دست آورند آن را درخدمت هواهای نفسانی خود به کار می گیرند و به جنگ ملتها می روند. شما در حال ارائه کردن الگویی به جهانیان هستید. الگویی که علم در کنار ایمان و تزکیه قرار گرفته است و امکانات آن در خدمت صلح و انسانها است.

ثمره هاشمی همچنین با اشاره به ماجرای دانشگاه کلمبیا ، به ذکر خاطراتی از این سفر پرداخت و گفت: شما در جریان دانشگاه کلمبیا دیدید که این دو نمونه چگونه با هم مواجه شدند. نمونه اول، نمونه ای بود که در آن رئیس دانشگاه کلمبیا با دروغ و تهمت سخنرانی خود را آغاز و در طول آن نیز احساس افسردگی و آرامش به او دست داده بود. اما از سوی دیگر نماینده ملت ایران علم و ایمان را در هم آمیخت و به ایراد سخن پرداخت.

مشاور ارشد رئیس جمهور خاطر نشان کرد: پس از سخنرانی رئیس جمهور، تلفن ها به سفارت ایران آغاز شد و گویندگان اعلام کردند که عمل رئیس دانشگاه کلمبیا را به حساب ملت ایران نگذارید. آنها حتی برای سفارت ایران گل و پیام عذرخواهی نیز فرستادند.