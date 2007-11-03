انقلاب در صنعت ساخت موتورهای جت توسط استاد ایرانی دانشگاه پوردو

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور فرشید صادقی استاد علوم مهندسی مکانیک دانشگاه پوردو آمریکا با همکاری پرولیوس از دیگر محققان این دانشگاه این حسگرهای فوق پیشرفته را طراحی و ساخته است.

این حسگرها مثالی روشن از سیستم های میکرو الکترومکانیکی بوده و نیروی هوایی آمریکا برای استفاده از آنها ابراز علاقه کرده است. نیروی هوایی آمریکا در نظر دارد از این فناوری مدرن و کاربردی برای جلوگیری از وقوع نواقص مرگبار فنی در موتورهای جت استفاده کند.

پروفسور فرشید صادقی از دانشگاه پوردوی آمریکا

به گفته کارشناسان از این ریز حسگرها همچنین می توان در هواپیماهای غیرنظامی، خودروها و سایر سیستم های حرکتی مشابه استفاده کرد.

به گفته آنها هر سیستمی که دارای موتور باشد می تواند از مزایای آن استفاده کند. این برای نخستین بار است که فناوری ارایه شده از سوی پروفسور صادقی در چنین سیستم پیچیده ای (موتور جت) به کار گرفته شده است.

به گزارش مهر، این حسگرها هشدار اولیه و دقیق تری از نواقص فنی را ارایه می کنند چون مستقیما دمای موتور و قسمتهای مربوطه را کنترل می کند.

این درحالی است که در حال حاضر از تکنیک روغن کاری حسگرها و در ادامه اندازه گیری تغییر دمای روغن برای پی بردن به نواقص فنی استفاده می شود.

محققان استفاده از این فناوری نوین را به جهت اندازه کوچک تر و اطمینان بیشتر در دستور کار استفاده دارند. در حال حاضر حسگرهای فعلی قابلیت تحمل دمای تا 410 درجه فارنهایت را داشته و نیروی هوایی آمریکا به دنبال افزایش آن به 570 درجه فارنهایت است.

نتایج دستاورد ارزشمند این محققان در کنفرانسی که اخیرا در آتلانتا برگزار شد ارایه شده است.

به گزارش مهر، پروفسور صادقی در سال 1979 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تنسی دریافت کرد. وی در سال 1981 نیز کارشناسی ارشد خود را از همین دانشگاه اخذ کرد و در نهایت در سال 1985 نیز مدرک دکتری خود در رشته مهندسی مکانیک را از دانشگاه کارولینای شمالی دریافت کرد.

عمده تحقیقات وی بر حوزه هایی نظیر مکانیک های تماسی و پردازش مواد متمرکز است.