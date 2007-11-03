به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "بان کی مون" امروز در کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق با اشاره به اوضاع و تحولات اخیر این کشور اعلام کرد: پس از گفتگوهای چند گروه عراقی با یکدیگر،فرصتهای مهمی ایجاد شده است و یکی ازمسئولیتهای مهم دولت عراق، حمایت از آشتی ملی دراین کشوراست تا به این ترتیب اوضاع اقتصادی و سیاسی به ثبات برسد.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به بحران شمال عراق به سبب فعالیتهای تروریستهای "پ.ک.ک" گفت : استفاده شورشیان کرد از خاک عراق برای حمله به ترکیه امری غیرقابل قبول است.

وی درعین حال خواستار ایجاد سازوکاری برای همکاری بین آنکارا و بغداد برای تضمین کنترل جدی مرزهای مشترک شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد درادامه سخنان خود افزود: افراطی ها می خواهند بی ثباتی را در عراق ایجاد کنند که این مسئله فجایع انسانی را زیاد می کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد درادامه تصریح کرد: ما می توانیم به دولت عراق در رویاویی با چالشهای پیش روی آن کمک کنیم. سطح چالشهای کنونی درعراق نیازمند ایجاد راه هایی واضح و روشنی است و ما باید بی ثباتی امنیتی را درعراق به خاطر مقابله با بی امنیتی دراین کشور ومنطقه کنترل کنیم.

وی گفت : ما باید تماسها و ارتباطهایمان را با یکدیگر بیشتر کمک کنیم ؛ درعین حال که تلاش مخلصانه کشورهای همسایه عراق درحال انجام است، دولت عراق نیز باید درمقابل،عوامل نگرانی این کشورها را جدی بگیرد.

بان کی مون درباره نشست شرم الشیخ(که ماه می برگزار شد) و کمیته های تشکیل شده گفت: این نشستها بسیار مفید بود و باید ادامه یابد.

وی با اشاره به کمیته ویژه پناهندگان درنشست امان و اینکه زمان کمک به آوارگان عراقی فرا رسیده است،اظهار داشت: دراین نشست پایه و اساس همکاری ها بین عراق با کشورهای پناه دهنده به آوارگان عراقی تعیین شده است.

بان کی مون با اشاره به برگزاری نشست کمیته امنیت مرزی در دمشق تصریح کرد: این نشست با هدف تعیین تبادل اطلاعات و با هدف تقویت روابط برای کاهش خشونتها و تشویق روند مشارکت سیاسی درعراق تشکیل شد که موضوعی مهم به شمار می رود.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به کنفرانس بین المللی استانبول تاکید کرد: هدف این کنفرانس ایجاد سازوکاری برای کمک به برقراری و تقویت روابط است و مشارکت منطقه ای نیازمند تلاش ما است که به این ترتیب پیشرفت مطلوب به دست می آید.

وی افزود: ما می خواهیم سازوکاری برای دولت عراق به منظور تشویق روند آشتی ملی و منطقه ای ایجاد شود. این نشست در زمان مناسبی برگزار شد و آنچه که درعراق درحال وقوع است، نیازمند تلاش فراوان است.

بان کی مون درپایان ابراز امیدواری کرد که نشست امروز پایه واساسی را برای اقدامات عملی و ملموس ایجاد کند.

نشست وزیران امورخارجه کشورهای همسایه عراق و چند کشوردیگر با دستورکار یافتن راه های کمک به حل مشکلات عراق امروز در استانبول آغاز شد؛ روز گذشته نیز، اجلاس استانبول در سطح کارشناسان کشورهای شرکت کننده برگزار شد.

نخست وزیر ترکیه امروز در آغاز کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق،خواستار اتخاذ اقداماتی فوری علیه گروه های تروریستی شد که از خاک عراق به عنوان پایگاهی در مبارزه علیه کشورهای همسایه استفاده می کنند.