دکتر محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سیاست‌های این وزارتخانه در بسط فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاهها گفت : این اعتقاد در مجموعه فرهنگی وزارت علوم وجود دارد که در جامعه دانشگاهی باید قبل از اقدام به برخورد، یک پیش اقدام صورت گیرد و جامعه دانشگاهی در حال حاضر در مرحله پیش اقدام برای گسترش فرهنگ حجاب است.

وی در تشریح پیش اقدام‌ها در بحث پوشش دانشجویی به مهر گفت : دعوت از طراحان لباس برای حضور در دانشگاه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های پوشش و معرفی شکل‌های جدید از حجاب می تواند در گسترش فرهنگ حجاب موثر باشد. البته که شکل‌ها بسیار مهم هستند اما حقایق نیز تغییر ناپذیرند.

اسلامی خاطرنشان کرد : زمانی که در جوامع صحبت از این می شود که یک تنوعی به حجاب بدهیم، منظور این است که الگوهای حجاب در محافل عمومی متنوع شود و در این صورت است که جامعه خود به خود استقبال می کند، زیرا احکام الهی منبعث از فطرت است.