کرسی مطالعات اسلام در استرالیا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عدالت و رسالت، انتظار می رود این کرسی که بودجه آن از سوی انجمن بین فرهنگی استرالیا با حدود 500 هزار دلار در سال اول تأمین می شود بتواند روابط بین دو دین را که از زمان حملات یازدهم سپتامبر و شورش هار کارونولا به مرحله تنش رسیده بهبود بخشیده و ترمیم کند.

گابریل مک مولن، نایب رئیس امور آکادمیک این دانشگاخ استرالیایی گفت: این دانشگاه همواره درباره تفاوت میان فرقه های کلیساهای مسیحی نیز روشن فکرانه عمل کرده است. گفتگوی بین ادیان گسترش طبیعی روابط را به دنبال دارد و این امر در شرایط فعلی حائز اهمیت و ضروری به نظر می رسد.

مولن که نظارت بر مرکز گفتگوی ادیان آسیا- اقیانوسیه را برعهده دارد، بادآور شد: دانشگاه کاتولیک به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای برقراری ارتباط کسب اطلاعات درباره سایر ادیان است.

