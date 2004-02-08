بيش از 6 هزار زاير ايراني وارد فرودگاه تهران شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، تا كنون 18 پرواز به تهران انجام شده است وهمچنين حجاج خانه خدا در قالب 35 كاروان به كشور بازگشته اند.

گفتني است، زايران شهرهاي سمنان ، قزوين ، قم ، اراك وهمدان ابتدا وارد فرودگاه تهران مي شوند وپس از آن به شهرهاي خود مراجعت مي نمايند بنابراين تعداد حجاجي كه وارد فرودگاه تهران شده اند با آنها محاسبه شده است.

براساس اين گزارش روزانه 3تا 5 پرواز انجام مي شود وهمچنين عزيمت زايران ايراني مستقر در مكه معظمه به بندر جده ومدينه منوره تا روز 28 بهمن ماه ادامه دارد.