محسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان بهزیستی با توجه به وظایفی که دارد، اگرکودکی را دربین افرادی که مشغول جمع آوری زباله هستند مشاهده کند یا از طریق اورژانس های اجتماعی سیال از جمله خط 123 از وجود این کودکان آگاه شود سریعا به آن رسیدگی می کند .

کارشناس حوزه اجتماعی سازمان بهزیستی گفت : کارشناسان بعد از انجام بررسی های لازم کودک را در صورت نیاز به حوزه مددکاری سازمان معرفی می کنند و پس ازطی مراحل لازم به محیط خانواده بازگردانده و در صورت نبود خانواده کودکان را به طورخودکفا سامان دهی می کنند .

وی ادامه داد : در مورد معتادین نیز وضع به همین منوال است به این صورت که اگر افراد زباله جمع کن معتاد باشند بعد از شناسایی به مراکز ترک اعتیاد منتقل می شوند تا مراحل سم زدایی را طی کرده و بهبود یابند .

مرادی گفت: البته در برخورد و رسیدگی به این افراد سازمان های دیگری نیز درحال فعالیت هستند که از جمله آنها سازمان شهرداری تهران است که برای مثال مراکزی برای سامان دهی و حمایت ازاین افراد ایجاد کرده است .

وی تصریح کرد: براساس بررسی هایی که کارشناسان سازمان بهزیستی انجام داده اند ، در اطراف شهر تهران مرکزی برای تجمع این افراد وجود دارد که اکثرا شب ها برای خواب در آن مکان دورهم جمع می شوند .

کارشناس حوزه اجتماعی سازمان بهزیستی در آخر افزورد: سازمان بهزیستی درتلاش است باهمراهی کارشناسان خود و قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای سامان دهی این افراد اقدامات اساسی انجام دهد.