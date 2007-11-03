حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه بعدی شورای ملی سالمندان قرار است آذرماه برگزار شود و در این جلسه چندین طرح ، مطرح خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در طرح مراقبت از سالمندان در منزل ، تربیت مراقبین و مربیان برای آموزش مراقبین در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دفتر توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده هر سال 100 هزار مراقب سالمند و هزار مربی سالمند تربیت خواهند شد. بنابراین طی برنامه 5 ساله 500 هزار مراقب و 5 هزار مربی از آموزشهای لازم بهره مند می شوند.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه برای هر سالمند یک مراقب نیاز است، ادامه داد: سالمندان وابسته یعنی آنانی که برای انجام کارهای خود نیاز به مراقبت دارند ، مشمول این طرح قرار می گیرند و براین اساس 500 هزار سالمند از مراقبت درمنزل برخوردار خواهند شد.

وی افزود: این برنامه با تصویب شورای ملی سالمندان اجرایی می شود.