کنفرانس بین المللی استانبول و انتظارات عراق؛ ایران حامی همیشگی

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بین المللی درباره عراق که قرار بود روز پنجشنبه گذشته در استانبول آغاز به کار کند، روز گذشته آغاز شد.

کشورهای همسایه عراق( ایران، اردن، ترکیه، سوریه، عربستان و کویت)؛پنج عضو دائم شورای امنیت و کشورهای عضو گروه 8، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد ، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در کنفرانس بین المللی استانبول شرکت کرده اند.

نشست استانبول، چهارمین نشست بین المللی درباره عراق است.لازم به ذکر است؛ در سومین اجلاس بین المللی درباره عراق که 18 شهریور در بغداد برگزار شد؛ شرکت کنندگان با برگزاری نشست بعدی در استانبول ترکیه موافقت کردند.

در اجلاس بغداد، شش کشور همسایه عراق و کشورهای عضو دائم شورای امنیت ، کشورهای عضو گروه هشت به همراه سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب ، سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کردند.

اولین نشست فراگیر درباره عراق، ماه مارس گذشته در بغداد و دومین نشست در ماه می گذشته در شرم الشیخ برگزار شد.



وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده است که مسئله تروریستهای "پ.ک.ک" بر دستور کار نشست همسایگان عراق در شهر استانبول سایه نخواهد افکند و رایزنی های جمعه و شنبه در شهر استانبول با هدف تقویت تلاشها برای برقراری ثبات و صلح در همه مناطق عراق صورت می گیرد.

به گفته وی، برقراری ثبات در عراق به مقابله با حزب کارگران کردستان کمک خواهد کرد.

برپایه این گزارش، یک دیپلمات بلندپایه ترکیه نیز گفت : درصدد نیستیم که نشست استانبول را به سمیناری برای مبارزه با حزب کارگران کردستان تبدیل کنیم.

وی افزود: بیانیه مشترکی در استانبول درباره تشویق عراق و همسایگان این کشور و نیز جامعه بین المللی برای افزایش تلاشهای خود علیه همه فعالیتهای تروریستی که عراق را هدف قرار می دهد یا از عراق برمی خیزد، صادر خواهد شد.

دولت عراق تاکید کرده بود که کنفرانس بین المللی در استانبول، باید صرفا به مسئله امنیت و ثبات عراق بپردازد و از وارد شدن به بحران "پ.ک.ک" خودداری کند.



ایران حامی همیشگی دولت و ملت عراق

جمهوری اسلامی ایران بارها حمایت خود را از ملت و دولت عراق اعلام کرده است و در این راه از تمام توان و تلاش خود برای کمک به همسایه غربی اش که همچنان از مشکلات و مصائب بی شماری به سبب حضوراشغالگران رنج می برد، بهره برده است.

ایران که خود قربانی تروریسم و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی سابق عراق با حمایتهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی است؛ اقدامات تروریستی درعراق را محکوم کرده است و این در حالی است که اشغالگران برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در برقراری امنیت و ثبات در عراق، بارها تهران را به دخالت در عراق و حمایت تسلیحاتی از گروه های مسلح در این کشور متهم کرده اند،اما از ارائه مدارک برای اثبات ناتوان نشان داده اند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 9 آبان در بغداد با تاکید بر ادامه حمایتهای کشورمان از دولت منتخب عراق، از تصمیم تهران برای ارائه طرحی به نشست همسایگان عراق در شهر استانبول ترکیه خبر داد.

متکی گفت : ما به طور کامل اتفاق نظر داریم که مشکل تروریسم، تنها مربوط به یک کشور نیست، بلکه مشکل همه کشورهای منطقه به شمار می رود.

وی افزود: اسامی و عناوین گروه های تروریستی مهم نیست؛ خواه پژاک، پ.ک.ک یا منافقین باشد، زیرا عملیات تروریستی به طور کلی خطرناک است و همه کشورها و ملتهای منطقه را تهدید می کند.

متکی گفت: کسانی که از این تروریستها و عملیات تروریستی حمایت می کنند؛ در واقع روابط برادرانه و همکاری کشورهای منطقه را هدف قرار داده اند.

وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس مطبوعاتی براین مسئله تاکید کرد که نشست وزیران امور خارجه همسایگان عراق در استانبول تنها به ایراد سخنرانی محدود نباشد.

وی افزود: امیدواریم که نشست استانبول بر ثبات عراق و وحدت سرزمینی این کشور و همه مسائل مهم مرتبط با آن متمرکز باشد.

متکی همچنین به مسئله مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق اشاره کرد و گفت : تهران اعلام آمادگی آمریکا برای دورجدیدی از مذاکرات درباره عراق را مثبت می داند.

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نوری المالکی، بار دیگر بر حمایت کشورش از دولت عراق و تلاشهای آن در گسترش امنیت، ثبات و حاکمیت قانون تاکید کرد.



خبر دیگر اینکه، شبکه العربیه از برقراری تدابیر امنیتی شدید در اطراف محل برگزاری این اجلاس دراستانبول خبر داد.