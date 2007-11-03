به گزارش خبرگزاری مهر، دردهای مزمنی که بیماران متاثر از بیماری ورم لیف را رنج می دهد تاکنون غیرقابل توضیح مانده بودند.

به تازگی دانشمندان دانشگاه بث و بیمارستان ملی سلطنتی بیماری های روماتیسمی که نتایج تحقیقات خود را در مجله Rheumatology منتشر کرده اند، در تحقیقات خود نشان دادند که این دردها می تواند به دلیل عدم هماهنگی میان دو مدار حرکتی و حسی دستگاه عصبی وابسته باشد.

این محققان برای دستیابی به این نتایج از داوطلبان خواستند که در آزمایش مشاهده تصویر بازوی خود که در آینه منعکس شده بود، شرکت کنند. از این داوطلبان خواسته شد که همزمان با نگاه به آینه بازوی دیگر خود را که در یک جهت مخالف پشت آینه پنهان شده بود حرکت دهند.

با کمک این روش، این دانشمندان توانستند یک ناهماهنگی میان آنچه که مغز با اندام های حسی درک می کرد و چیزی که با استفاده از سیستم حرکتی که کنترل حرکت بازوی دوم را به عهده داشت احساس می کرد، ایجاد کنند.

از مجموع 29 بیماری که در این آزمایش شرکت کردند، 26 نفر احساس کردند که درد آنها افزایش یافته، دمای بازوی پنهان پشت آینه بالا رفته و سفتی آن بیشتر شده است که همگی این موارد از علائم بیماری ورم لیف است.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند که عدم هماهنگی میان نورون های حرکتی و حسی می تواند به چند روش منشا بیماری ورم لیف باشد.

در این خصوص "کندی مک کیب" یکی از دانشمندان شرکت کننده در این آزمایش اظهار داشت: "درد مزمنی که در این بیماران احساس شد به سختی قابل درک است، چرا که این هیچ علائم بالینی مشخصی برای آن وجود ندارد. نتایج تحقیقات ما تائید می کند که بسیاری از علائم این بیماری می توانند دائمی شوند که علت آن درگیری میان نورون های حرکتی و حسی بیمار است."