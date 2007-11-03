کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "العالم"، این کنفرانس به امنیت و ثبات عراق خواهد پرداخت.

کشورهای همسایه عراق( ایران، اردن، ترکیه، سوریه، عربستان و کویت)؛پنج عضو دائم شورای امنیت و کشورهای عضو گروه 8، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد ، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در کنفرانس بین المللی استانبول شرکت می کنند.

این کنفرانس روز گذشته در سطح کارشناسان و مدیران کل وزارتخانه های امور خارجه برگزار شد.

نشست استانبول، چهارمین نشست بین المللی درباره عراق است.لازم به ذکر است؛ در سومین اجلاس بین المللی درباره عراق که 18 شهریور در بغداد برگزار شد؛ شرکت کنندگان با برگزاری نشست بعدی در استانبول ترکیه موافقت کردند.

در اجلاس بغداد، شش کشور همسایه عراق و کشورهای عضو دائم شورای امنیت، کشورهای عضو گروه هشت به همراه سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب ، سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کردند.

اولین نشست فراگیر درباره عراق، ماه مارس گذشته در بغداد و دومین نشست در ماه می گذشته در شرم الشیخ برگزار شد.