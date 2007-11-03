به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه اعلام کرد شبکه های یک، دو، چهار، تهران و خبر با پوشش اخبار جشنواره و ساخت برنامه هایی در قالب لزوم برگزاری جشنواره و اهمیت این جشنواره فرهنگی هنری در برگزاری بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مشارکت می کنند.

جشنواره فیلم کوتاه تهران بخش های مختلفی دارد از جمله نمایش فیلم های بخش سینمای ملی، مسابقه سینمای جوان، نمایش فیلم هایی با موضوع میراث نبوی و چشم انداز سرزمین زیبای ما، نمایش فیلم های منتخب بین الملل از 48 کشور جهان شامل ایران، فرانسه، انگستان، لهستان، هلند، برزیل، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، رومانی، سوئیس، فنلاند، یونان، ایرلند، مکزیک و ...

نمایش فیلم‌های بخش ویژه مسابقه آسیا پاسیفیک، نمایش فیلم های بخش ویژه در جستجوی حقیقت، نمایش فیلم های بخش ویژه ملل مسلمان، برگزاری کنفرانس رسانه ای، نشست های تخصصی و میزگردهای موضوعی، برپایی نشست های نقد و بررسی، نشست های ویژه مهمانان خارجی و ... از دیگر بخش های جشنواره فیلم کوتاه تهران است که پوشش اخبار این بخش ها توسط رسانه ملی جایگاهی ویژه را به این جشنواره اختصاص می دهد.

بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 همزمان با تهران در شش استان کشور برگزار می شود.