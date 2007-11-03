به گزارش خبرنگار مهر در خوی، فرماندار این شهرستان در آیین پایانی جشنواره شمس تبریزی از تدوین طرح جامع این شهرستان بر اساس فرهنگ معنویت و عرفان شمس تبریزی خبر داد.

ابراهیم محمدلو با اشاره به تاریخ غنی و فرهنگی ایران و شهر ستان خوی بیان داشت: باید در سال های آتی از انوار شمس برای توسعه و آبادانی این شهرستان بهره بگیریم.

وی با اشاره به نامگذاری سال 2007 به نام مولانا اظهار داشت: برپایی کنگره بین المللی مولانا و جشنواره شمس با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی فرصت مناسبی برای تجلیل و توجه به نوابغ و عرفای بزرگ طلوع کرده در آسمان علم و ادب و اندیشه ایران زمین و معرفی آنها به دنیا بود.

محمدلو با اشاره به این که در مدت کوتاه در ماه های گذشته کارهای بزرگی برای ساماندهی و احداث مراز و مقبره شمس در خوی صورت گرفته است، افزود: ادامه طرح های ساماندهی این محوطه تاریخی در دست اجراست.

وی با اشاره به نتایج باستان شناسی در محوطه این اثر تاریخی عنوان کرد: تمامی آثار و نتایج به دست آمده نشان از وجود قبر این عارف در خوی دارد و به زودی این نتایج توسط کارشناسان فن، بررسی و به ثبت خواهد رسید.

نماینده مردم خوی در مجلس نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم بهره گیری علمی و ادبی وعرفان مفاخر ادبی از جمله مولانا و شمس یادآور شد: شمس با تکیه بر ایمان و اعتقاد قلبی آتش نهفته در درون مولانا را کشف کرده و موجب شد که مولانا آثار ادبی فاخری را خلق کند.

وی، شمس تبریزی را اقیانوسی عمیق در سرزمین ایران دانست و ادامه داد: در این سرزمین عارف غیر خدایی پرورش نیافته است.

حجت الاسلام حجازی فر در پایان لزوم توجه به بزرگان علم، ادب و هنر و عرفان را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در هیچ شرایطی نباید از بزرگان خود غفلت کنیم زیرا این غفلت نتیجه ‌ای جز ضرر و خسران به بار نمی ‌آورد.

جشنواره شمس تبریزی همزمان با کنگره بین المللی مولانا در تهران و تبریز از پنج آبان در خوی آغاز به کار کرده بود.

این کنگره شامگاه روز جمعه پس از هفت روز تلاش دست اندرکاران کشوری و استانی با اجرای کنسرت موسیقی از اشعار مولانا توسط شهرام ناظری به کار خود پایان داد.