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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

فضای درمانی بیمارستان شهدای بهشهر توسعه می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت بهشهر گفت: فضای بهداشتی و درمانی شهدای بهشهر به 145 متر مربع توسعه می یابد.

محسن باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل مسافت طولانی ورودی راه بیمارستان جدید التاسیس مردم عرب بهشهر را از لحاظ درمانی با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توسعه فضای درمانی ضرورت افزایش بنا در نظر گرفته شده و فاز دوم بیمارستان شهدا به زودی آغاز می شود.

باقری افزود: فضای بیمارستان در چهار طبقه و با مجهز کردن بخش اورژانس، زنان و اطفال، رادیولوژی، سالن و بخش اداری، بایگانی و سالن کنفرانس احداث می شود.

وی بودجه و سرانه بهداشت و درمان کشور را نسبت به کشورهای دیگر جهان ناکافی دانست و بیان داشت: سرانه بهداشت و درمان ایران از کشورهای آفریقایی کمتر است.

مدیر شبکه بهداشت بهشهر با اشاره به تخصصی بودن بیمارستان شهدا در بخش زنان و زایمان یادآور شد: در این بیمارستان روزانه بیش از 100مراجعه کننده برای آزمایشگاه مراجعه می کنند که آزمایشگاه فعلی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان نیست.

کد مطلب 579871

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