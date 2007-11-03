کشته شدن یک نظامی و سه خلبان آمریکایی در عراق/ ترور نافرجام فرمانده پلیس بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن سه خلبان خود در عراق خبر داد.

این سه خلبان آمریکایی شب گذشته در جریان عملیات نظامی در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد، یکی از برجسته ترین پایگاه های آمریکا در عراق به قتل رسیدند.

به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره ای نشده است.این نظامیان جز اعضای دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی پایگاه مذکور بودند.

ارتش آمریکا علاوه براین، امروز در بیانیه ای دیگر از کشته شدن یک نظامی زن آمریکایی در جنوب بغداد خبر داد. این نظامی بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور گشتی آمریکایی کشته شد.

ارتش آمریکا از نظامیان زن در عملیات نظامی به ویژه در بازرسی زنان(عراقی) استفاده می کند.

با کشته شدن این نظامیان، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تا کنون به سه هزار و 849 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی عراق امروز از ترور نافرجام فرمانده پلیس بصره و نیز مدیر عملیات نظامی آن خبر دادند.

این منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: انفجار بمب در مسیر عبور خودروی فرمانده پلیس بصره و مدیرعملیات نظامی این شهر سبب کشته شدن دو نفر از محافظان این افراد شد.