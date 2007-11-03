معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا زمان تصویب اصلاح آیین نامه ساماندهی تابلوی مطب پزشکان، آیین نامه قبلی به قوت خود باقی است و بر اساس آن اعمال قانون می شود.

دکتر احمدرضا جمشیدی، از ارسال آیین نامه جدید به کمیسیون آیین نامه های سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد و افزود: پس از تصویب آیین نامه در کمیسیون مربوطه، برای تصویب نهایی به شورای عالی نظام پزشکی کشور ارجاع می شود.

وی در خصوص زمان تصویب آیین نامه جدید ساماندهی تابلوی مطب پزشکان، گفت: احتمال دارد این موضوع در جلسه آتی شورای عالی نظام پزشکی مطرح و تصویب شود.

جمشیدی، در عین حال از تعامل سازمان نظام پزشکی و سازمان زیباسازی شهر تهران در جهت ساماندهی تابلوی مطب پزشکان خبر داد و افزود: در حال حاضر برخورد با تخلفات در این قسمت، بر اساس آیین نامه قبلی سازمان نظام پزشکی صورت می گیرد.