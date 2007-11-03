همایش بزرگ تحول در آموزش و پرورش مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،ابوطالب شفقت ظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استانداری افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری امروز تحول بنیادین نیاز اساسی آموزش و پرورش است و همه صاحبنظران باید در جهت تحول واقعی تعلیم و تربیت تلاش کنند .

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز دانش آموز تصریح کرد: دانش آموزان همواره باید با راهنمایی و هدایت معلمان و جامعه فرهنگی و با الگوپذیری از شهدای دانش آموز حضور پررنگ در راهپیمایی های ملی داشته باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران افزود: کمک به توسعه مدارس غیرانتفاعی، کمک به دولت جهت هزینه کردن و اشتغالزایی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: در روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان مازندران با حضور پرشور در راهپیمایی 13 آبان در جهت حفظ ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاش می کنند .



عبدالوحید فیاضی در ادامه افزود: سازماندهی منابع انسانی، تحول در آموزش و پرورش، طرح تجمیع مدارس زیر حد نصاب، اقتصاد آموزش و پرورش، توسعه مراکز آموزش از راه دور، ارتقلء کیفیت مدارس دولتی و غیرانتفاعی، افزایش مشارکت خانواده و خیرین از مهمترین اقدامات اخیر آموزش و پرورش بوده است.