نخستين گروه 80 نفره از نيروهاي اصلي ژاپن وارد عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، علي رغم مخالفت هاي مردمي نسبت به اعزام نيرو به عراق تركيو امروز تصيم گرفت نخستين گروه از واحدهاي اصلي نظامي ژاپني را براي اولين بار از زمان جنگ دوم جهاني راهي عراق كند .

شاهدان گفتند :80 نفر از نيروهاي زميني ژاپن با كاميون ها و خودروهاي زرهي ازكويت وارد مرزهاي جنوبي عراق شدند .

بنابراين گزارش ، اين 80 نفر بخشي از 600 نظامي ژاپني است كه قرار است به عراق اعزام شوند. واحد80 نفري قرار است در اردوگاههايي درمجاورت شهر سماوه درجنوب عراق تقسيم شوند.

درحالي كه مردم ژاپن نسبت به سلامتي جان فرزندانشان در عراق نگران هستند توكيو بدون توجه به افكار عمومي، اين نيروها را به بهانه كمك به بازسازي عراق پس ازجنگ تحت رهبري آمريكا اعزام كرد .

دولت ژاپن قصد دارد درچارچوب طرح بازسازي عراق تعداد هزارنظامي ژاپني متشكل از سه نيروي زميني ، دريايي و هوايي را به كشورعراق اعزام كند.

كارشناسان مسائل سياسي معتقدند : اعزام نيروهاي ژاپني به عراق سياست بسيارخطرناكي است كه جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن اتخاذكرده است زيرا با توجه به وخيم بودن اوضاع عراق احتمال تلفات نيروهاي ژاپني درعراق زياد است.