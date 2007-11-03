60 درصد مدارس بهشهر تخریبی هستند

لطف الله حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: عمر مفید مدارس 30 تا 35 سال است در حالی که مدرسه "پیرحلب " بهشهر با قدمت 47 ساله همچنان پا برجا بوده و دانش آموزان در آن مشغول تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: مدیران آموزشی مسئول حفظ جان نونهالان مردم هستند و با وجود چنین مدارسی نمی توانیم به وظایف اصلی خود در قبال دانش آموزان جامه عمل پوشانیم.

حامدی خاطر نشان کرد: نبود تجهیزات کافی و وجود دانش آموزان بی بضاعت عمده مشکل آموزش و پرورش در بهشهر است.

وی بیان داشت: سوء تغذیه از عوامل مهم افت تحصیلی بوده که بهشهر در این میان دارای 870 دانش آموز بی بضاعت دارای سوء تغذیه است.

معاون پشتیانی آموزش و پرورش بهشهر یادآور شد: تعلیم و تربیت کودکان در کوتاه مدت جوابگو نیست و عنصر مهم تعلیم و تربیت و خانواده نقش اساسی در موفقیت دانش آموز ایفاء می کنند.