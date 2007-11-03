مسابقات شطرنج دانشجویان دختر جهاد کشاورزی کشور پایان یافت

سرپرست این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این دوره از مسابقات که در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد جاهد کشاورزی مشهد برگزار شد، 11 تیم از استان های مرکزی، همدان، لرستان، اصفهان، ارومیه، چهار محال و بختیاری، کرمان، بوشهر، گیلان، مازنداران و خراسان رضوی در هفت دور و به روش سوئیسی به مدت چهار روز با هم به رقابت پرداختند.

محمود ادیب نیشابوری اظهار داشت: در پایان این دوره از مسابقات، استان چهار محال و بختیاری با کسب 5/17 امتیاز، استان بوشهر با کسب 5/15 امتیاز و استان خراسان رضوی با کسب 5/15 امتیاز به عنوان تیم های برتر این دوره از مسابقات شناخته شدند و معصومه نیکنام از استان بوشهر قهرمان قهرمانان این دوره شد.

وی ادامه داد: کاپ اخلاق پنجمین دوره مسابقات سراسری شطرنج دانشجویان دختر نیز به تیم استان مازندران تعلق گرفت.

در پایان این دوره از مسابقات به کلیه تیم های شرکت کننده تندیس اخلاق پنجمین دوره مسابقات سراسری شطرنج دانشجویان دختر مراکز علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی اهدا شد.