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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل میدانک تا نساء و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرویلا تا حصارک و محدوده گلدشت سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5799129

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