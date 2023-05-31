علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل میدانک تا نساء و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرویلا تا حصارک و محدوده گلدشت سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.