پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته بیش از نیمی از مطالبات گندم کاران استان فارس به حساب آنان واریز شده است.

وی اضافه کرد: بالغ بر ۳۴۳ هزار تن گندم در فارس از گندم کاران استان خریداری شده است و نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به حساب گندم کاران واریز شده است.

جمالی تاکید کرد: سایر مطالبات گندم کاران استان فارس نیز به مرور به حساب آنان واریز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس نرخ مصوب خرید تضمینی گندم هر کیلو ۱۵ هزار تومان است و در استان فارس پیش بینی خرید ۸۰۰ هزار تن گندم صورت گرفته است.