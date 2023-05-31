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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

مدیرکل غله و بازرگانی استان فارس خبر داد؛

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران فارس

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران فارس

شیراز- مدیرکل غله و امور بازرگانی استان فارس از واریز بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته بیش از نیمی از مطالبات گندم کاران استان فارس به حساب آنان واریز شده است.

وی اضافه کرد: بالغ بر ۳۴۳ هزار تن گندم در فارس از گندم کاران استان خریداری شده است و نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به حساب گندم کاران واریز شده است.

جمالی تاکید کرد: سایر مطالبات گندم کاران استان فارس نیز به مرور به حساب آنان واریز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس نرخ مصوب خرید تضمینی گندم هر کیلو ۱۵ هزار تومان است و در استان فارس پیش بینی خرید ۸۰۰ هزار تن گندم صورت گرفته است.

کد مطلب 5799132

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