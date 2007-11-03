دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از بحث های مهم در توزیع امکانات درمانی، ساختار نظام سلامت است که توزیع امکانات و تجهیزات می بایست بر اساس آن صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون چنین اتفاقی را شاهد نبوده ایم، گفت: عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات درمانی، یعنی این که زمان دسترسی به این امکانات در دورترین نقطه کشور و مرکز، یکسان باشد. در صورتی که چنین چیزی نیست و اغلب بیماران در موارد اورژانسی، از دسترسی به امکانات درمانی محروم هستند.

مسلمی فرد با اشاره به مطالعات انجام شده در بحث توزیع امکانات و تجهیزات درمانی در کشور، افزود: آنچه مسلم است، اینکه در مراکز درمانی مناطق محروم و دور افتاده، تنها شاهد وجود یک سری داروهای معمولی هستیم که نمی تواند پاسخگوی نیاز بیماران در آن مناطق باشد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، بر وجود این اتفاق نظر در بین نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ساختار نظام سلامت اصلاح نشده و طرح پزشک خانواده به طور کامل اجرا نشود، نمی توان توقع داشت امکانات درمانی به صورت عادلانه توزیع شود.

وی، صرف تخصیص بودجه برای افزایش امکانات و تجهیزات درمانی را ناکافی دانست و افزود: اگر این بودجه در کانال ویژه اصلاح ساختار نظام سلامت قرار نگیرد، بسیاری از هزینه ها هرز خواهد رفت.

مسلمی فرد، از ضعف مدیریتی در توزیع این امکانات به صورت عادلانه در سراسر کشور خبر داد و گفت: شاید یکی از مشکلات در این بخش، مدیریت در رساندن امکانات و تجهیزات درمانی به مناطق محروم باشد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، تصریح کرد: این احتمال هست که بودجه مورد نظر در مرکز دریافت می شود اما در رساندن امکانات مشکل وجود دارد که این مسئله را می توان در ساختار بیمار نظام سلامت جستجو کرد.