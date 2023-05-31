دستاوردهای انقلاب اسلامی باید با زبان هنرمندانه مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی صبح چهارشنبه در بازدید از یکی از مجموعههای مردمی فرهنگی در قزوین اظهار کرد: در این مجموعه شاهد این هستیم که به شکل جدیدی دانش آموزان با پیشرفتهای علمی آشنا میشوند، آزمایشهای علمی به لحاظ جذابیتی که دارند باعث علاقمند شدن دانش آموزان به فعالیت علمی و به طبع آن باعث رشد بیشتر علمی کشور خواهند شد.
وی با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف برای دانش آموزان امری ضروری است افزود: برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
این مسئول افزود: برگزاری اردوهای علمی و تورهای بازدید از فن آوری ها و پیشرفتهای کشور عزیز ایران در قالب «روایت پیشرفت» میتواند نقطه عطفی در ارتباط گیری با نسل جوان باشد که تشنه دانایی و بیان حقایق از پیشرفتهای نظام است.
گفتنی است قلعه خلاقیت و نوآوری (ایران نوین) برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای علوم پزشکی، نوآوری، نانو و … و همچنین معرفی علوم و آزمایشهای علمی مختلف ویژه دانش آموزان فعالیت میکند.
این مجموعه که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون میزبان بیش از ۲۰ اردوی علمی دانش آموزی بوده که آزمایشات علمی در حضور این دانش آموزان انجام گرفته است، همچنین با پایان سال تحصیلی مدارس، فعالیت این قلعه متوقف نشده و میزبان اردوهای خلاق کانونهای تربیتی، مساجد و هیئتها میباشد.
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