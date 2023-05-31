فضاهای ورزشی استان سمنان ۴۰ درصد رشد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان سال آتی برگزار می‌شود، ابراز کرد: آموزش و پرورش برای تدوین کتاب پیرامون شهدای دانش آموز استان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداشته که قابل تقدیر است.

وی افزود: زمینه برگزاری مطلوب و اطمینان خاطر والدین در خصوص سلامت امتحانات و آزمون فراهم شود.

استاندار سمنان همچنین ادامه داد: بیش از ۴۰ درصد فضاهای ورزشی در سطح استان در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده که امری بسیار مطلوب و ظرفیت مناسب برای حوزه آموزش و پرورش است.

هاشمی درباره تابستان نیز گفت: برنامه‌ریزی مناسب ویژه اوقات فراغت دانش آموزان طی ایام تعطیلات تابستان در راستای ایجاد نشاط اجتماعی مورد توجه باشد.