بهزیستی مازندران سه رشته دانشگاهی ایجاد کرد

دکتر اسماعیل محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته کاردانی " پیش دبستانی "، کاردانی " معلولان ذهنی " و کارشناسی " پیشگیری از آسیب های اچتماعی " از جمله این رشته هاست.
وی با بیان اینکه مکان آموزش این رشته های دانشگاهی در شهرستان قائمشهر است، تصریح کرد: با پذیرش از داوطلبان واجد شرایط دوره های آموزشی از بهمن ماه آغاز می شود.
مدیر کل بهزیستی مازندران در خصوص شرایط حضور داوطلبان برای شرکت در این رشته ها افزود: تحصیل در این رشته ها بدون کنکور است.
محمد زاده یادآور شد: افراد با مدرک دیپلم می توانند در این رشته ها پذیرش شوند.
