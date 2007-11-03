  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

بهزیستی مازندران سه رشته دانشگاهی ایجاد کرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی مازندران از ایجاد و راه اندازی سه رشته جدید دانشگاهی در این اداره کل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد.

دکتر اسماعیل محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته کاردانی " پیش دبستانی "، کاردانی " معلولان ذهنی " و کارشناسی " پیشگیری از آسیب های اچتماعی " از جمله این رشته هاست.

وی با بیان اینکه مکان آموزش این رشته های دانشگاهی در شهرستان قائمشهر است، تصریح کرد: با پذیرش از داوطلبان واجد شرایط دوره های آموزشی از بهمن ماه آغاز می شود.

مدیر کل بهزیستی مازندران در خصوص شرایط حضور داوطلبان برای شرکت در این رشته ها افزود: تحصیل در این رشته ها بدون کنکور است.

محمد زاده یادآور شد: افراد با مدرک دیپلم می توانند در این رشته ها پذیرش شوند.

کد خبر 579916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها