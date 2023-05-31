شبهات ذهن جوانان ثمره کم کاری ها در تبیین دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طالبی ظهر چهارشنبه در شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی اظهار کرد: ستاد انتخابات خراسان جنوبی چند روز گذشته تشکیل و احکام اعضا توسط استاندار ابلاغ شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در چهار بخش مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال ما وظایفی داریم که بدون جانب داری از حزب خاص باید آن را انجام دهیم.

طالبی با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در انتخابات ادامه داد: امیدآفرینی در جامعه و بیان دستاوردهای نظام نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارد.

وی گفت: اگر شبهه‌ای در ذهن دختر و پسر جوان وجود دارد، مقصر خود ما هستیم که دستاوردها را تبیین نکرده‌ایم.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به امنیت موجود در ایران گفت: امروزه مسئولان نظامی و امنیتی تهدید در مرز را در نطفه خفه می‌کنند و اجازه گسترش ناامنی را نمی‌دهند.

طالبی اظهار کرد: برای اینکه در پایان سال مشارکت خوبی در انتخابات را شاهد باشیم باید دستاوردها را به صورت منطقی و دقیق مطرح کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید به طرح شبهه توسط جوان ایراد بگیریم، افزود: بلکه باید به شیوه مطلوب و با اخلاق مداری به آن شبهه پاسخ دهیم.

وی بیان کرد: اگر جایی کم کاری و کوتاهی کردیم با تواضع از مردم عذر خواهی کرده و موانع را برای مردم بگوییم و مطمئناً مردم نیز پاسخ صادقانه را خواهند پذیرفت.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش خود را برای برگزاری پرشورترین انتخابات با حداقل حواشی را داشته باشیم.

طالبی در زمینه مراسم ۱۴ خرداد، سالگرد ارتحال امام (ره) بیان کرد: هزار و ۵۰۰ نفر از خراسان جنوبی با ۳۴ اتوبوس روز ۱۲ خردادماه به قصد شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام به تهران اعزام می‌شوند.

وی افزود: این افراد در مسیر به زیارت حضرت معصومه (ع) و مسجد جمکران نیز خواهند رفت.