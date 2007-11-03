به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد: در پی بازرسی از اداره کل راه و ترابری استان اصفهان و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران مشخص شد که در اثر بی توجهی نماینده مهندسین مشاور پروژه ها مبالغ قابل توجهی به صورت اضافی به پیمانکاران پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ، با انعکاس این موضوع به مدیر کل ذیربط و اقدام شایسته وی ، تاکنون قریب به یک میلیارد و 700 میلیون ریال از صورت حساب پیمانکاران کسر گردید.

همچنین ناظر، کارشناس امور قراردادهای کارفرما و نماینده مهندسین مشاور نیز با تصمیم قاطع اداره کل راه و برابری کل استان اصفهان تغییر یافتند.