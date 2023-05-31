به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت به سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س) بوشهر طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: مبلغ ۷۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مرکز بیماری‌های خاص بوشهر طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ اختصاص یافته است.

ملکی زاده اضافه کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی استان طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: مبلغ ۸۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل دانشکده پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ اختصاص یافت.

ملکی زاده اضافه کرد: مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کنگان طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: با عنایت به سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر اعتبار خرید تجهیزات اورژانس هسته‌ای بوشهر نیز تأمین خواهد شد.

ملکی‌زاده از رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر جهت ابلاغ این مصوبات تقدیر کرد.