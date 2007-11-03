گلایه صفار هرندی از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در مراسم انجام توافق نامه همکاری با وزارت تعاون در جمع خبرنگاران گفت: اگر تصور شود خود اصحاب اندیشه و فرهنگ و هنرمندان می توانند با اتکا به آورده خود و بدون کمک دولت به مسائل معیشتی و اقتصادی خود بپردازند تصوری غلط است.

وی اظهار داشت: سالانه صدها هزار نفر فارغ التحصیل در رشته های مختلف هستند که سیستم دولتی به تنهایی قادر به ایجاد شغل برای همه آنها نیست و خودشان نیز باید بیایند و در قالب این تفاهم نامه ایجاد کار و اشتغال کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: هنرمندان می توانند در قالب تشکیل یک تعاونی و تجمیع سرمایه های اندک از حمایت های سیستم تعاونی نیز بهره مند شوند.

صفار هرندی افزود: البته در این ارتباط بانکها نیز باید با حمایت و اعتماد به این قشر از جامعه یاری رسانند و در سرمایه گذاریهای جدید در حوزه فرهنگ کمک کنند.

وی از ایجاد تعاونی های مختلف در شاخه ای هنرهای تجسمی ، فیلم سازی ، چاپ و انتشار و غیره سخن گفت و ادامه داد: حرکتهای تجمعی و جمعی که می تواند با تجمیع سرمایه های اندک به ایجاد شغل و سر و سرمان دادن به آن کمک کند، قدری مغفول مانده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: ما امیدواریم با حمایتهای وزارت تعاون و برای عملیات کردن تدابیر مشترک گامهای مستحکم برداشته شود. صفار هرندی به سهم اعتباری بخش فرهنگ در تشکیل بنگاههای زود بازده اشاره کرد و اظهار داشت: البته برای این مورد رقمی حدود 50 میلیارد تومان به صورت اشتراکی برای مقوله فرهنگ و تربیت بدنی دیده شده است، در حالی که این دو دامنه بسیار وسیعتری را باید داشته باشند.

وی همچنین از عدم همکاری بانکها گله کرد و گفت: بانکها معمولا در پرداخت تسهیلات به اهالی فرهنگ و هنر، ضمانت های این بخش را نمی پذیرند که جا دارد بانکها و دستگاههای مختلف به این بخش یک مقدار نگاه مهربانانه تری داشته باشند.