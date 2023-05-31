به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست با اعضا شورای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی شهرستان کنگان با تبریک دهه کرامت اظهار داشت: هدف از این نشست ارائه نقطه نظرات، تبادل نظر، پیشنهادات و تجربیات مربوط به روستاهای بخش مرکزی بوده و انشاالله این نشست‌ها به صورت دوره‌ای در دستور کار قرار دارد.

بخشدار مرکزی کنگان گفت: شوراهای اسلامی مصداق بارز مردم سالاری دینی، تمرکز زدایی و توزیع قدرت تصمیم گیری برای پیشبرد روند توسعه همه جانبه مناطق مختلف کشور است.

وی ادامه داد: شوراها به عنوان مسئولان محلی هستند که در واقع مدیریت را پویاتر کرده و به شیوه همان شهر یا روستا آن را ارائه می‌دهند و با بومی سازی آن یک بار سنگین و عمده را از دوش دولت بر می‌دارند.

محمدی تصریح کرد: شورا یک قدرت اجتماعی و یک سرمایه اجتماعی است که رکن اصلی آن اقبال و اعتماد عمومی آنها است.

وی با تقدیر از دهیاران بخش مرکزی بیان کرد: دهیاران وقتی با تمام توان خود کارها را پیش می‌برد و دولت و حاکمیت خیالشان راحت است.

بخشدار مرکزی کنگان بیان کرد: بازنگری طرح هادی روستایی بخش مرکزی در دست اقدام است و نگاهمان افقی بلند و تناسب با توسعه و پیشرفت منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل آب دامداران روستاهای بخش مرکزی برنامه‌های ویژه ای در دستور کار داریم که ان شاالله در اسرع وقت انجام خواهد گرفت.

محمدی تاکید کرد: به منظور زیباسازی روستاهای بخش مرکزی در نظر داریم از یک مشاور زیباسازی بهره برده که کارهای کم هزینه، خوب و زیبا در روستاها را اجرا کنیم.