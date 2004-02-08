ادامه انقلاب اسلامي تواني جديد و انگيزه اي انقلابي مي طلبد

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي اضافه كرد: بافت سنتي جناح راست و ناتواني سران اين جناح درخلق ابتكار و نوآوري و عبور از لايه تحجر، از يك سو و گرفتار شدن جناح چپ در توهم خود بزرگ بيني و محوريت خويش ، از سوي ديگر باعث شده است كه افكارعمومي احساس كند كه حركت رو به جلوي دوجناح با توجه به چرخ دنده هاي زنگ زده جناح راست و چرخ هاي پنجرجناح چپ متوقف شده است.

دبيرخدمتگزاران مستقل ايراني اسلامي گفت: دو قطب سياسي كشور حتي در تحقق ادعاهاي كليشه اي خود نيز فاقد كارآيي هستند. حوادث روزهاي اخير نشان داد محافظه كاران مدعي ولايت مداري بيشترين هزينه را از جايگاه رهبري كرده و كم ترين نتيجه را عايد جمهوري اسلامي كردند و اصلاح طلبان افراطي مدعي دموكراسي و قانونمنداري هم به بيشترين قانون شكني وعبور از مرزهاي قانون دست زده و بيشترين خوش خدمتي را به بيگانگان كردند و نهايتا هم حق انتخاب مردم را ناديده انگاشته و درصدد اخلال در برگزاري انتخابات هستند.

اميري يادآور شد: زمان آن فرا رسيده كه مردم تجربيات گذشته را پيش رو قرار داده و در انتخابات اول اسفند ، كارنامه اين دو قطب سياسي مردود شده در فرايند رو به پيشرفت انقلاب اسلامي را ببندند و كساني را انتخاب كنند كه در پيشگاه مردم ، خادم و متواضع و در چارچوب نظام ، بازوان پرتوان رهبري باشند، نه همچون كساني كه با نخوت و غرور ، ادعاي سردمداري مردم را داشته و هميشه توقع پيروي مردم از خود را داشته باشند. همانگونه كه رهبري انقلاب فرمودند همه بايد نوكري مردم را بكنند. مسوولان هيچ حقي بر مردم ندارند بلكه بدهكار مردم اند و در پرداخت بدهي شان تاخير هم دارند، لذا بايد بي منت به مردم خدمت كنند.

وي تصريح كرد: مردم با وجود پژمردگي و بي رمقي جناح هاي چپ و راست همراه با جريان هاي مردمي و مستقل آماده برگزاري انتخاباتي پرشور مي شوند . اين در حالي است كه تا به امروز جناح هاي سياسي، نه تنها هيچ حركت مشوقانه اي در برگزاري انتخابات از خودشان نشان نداده ، بلكه با ادامه كشمكش هاي هميشگي براي سهم خواهي بيشتر در قدرت باعث رويگرداني مردم از خويش مي شوند.