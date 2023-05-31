لزوم ورود کانون پرورش فکری به برنامه های فرهنگی مکتب خانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف جمالی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان که در محل مسجد جامع با هدف برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان برگزار شد، همکاری با این کانون را به عنوان یک گام مهم ارزیابی کرد که می‌تواند دغدغه دانش آموزان و بویژه خانواده‌های آنها را مرتفع کند.

شیخ جمالی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی در قالب مکتب خانه‌ها از دیرباز در مناطق مختلف اهل سنت مورد توجه بوده است، افزود: با توجه به فعالیت‌های تخصصی کانون پرورش فکری در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان، ما از برنامه‌های این مجموعه استقبال و از این ظرفیت با هدف پیشبرد اهداف پرورشی کودکان و نوجوانان بهره خواهیم گرفت.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس آموزش، استفاده از ظرفیت مربیان مکتب خانه‌ها در کنار ظرفیت‌های در اختیار کانون را حائز اهمیت دانست و از مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خواست در خصوص آموزش مربیان مکتب خانه‌ها که زمینه لازم را در این خصوص داشته با برگزاری کارگاه‌های آموزشی اقدام کند.

وی گفت: ما نیز همکاری لازم در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله تربیت مربی حوزه کار با کودک مثل قصه گویی همکاری و زمینه مشارکت مربیان تمامی مناطق استان را فراهم خواهیم کرد.

شیخ جمالی با بیان اینکه ما به توانمندی‌های کانون پرورش فکری باور داریم ابراز امیدواری کرد: با توجه به تجربه کاری کانون در حوزه کودک و نوجوان اقدامات مؤثری در انجام فعالیت‌های فرهنگی صورت گیرد.

به گفته امام جمعه اهل سنت بندرعباس، استقرار کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مکتبخانه‌ها با برنامه ریزی و همکاری بین دو نهاد امکان پذیر است و هر کدام به سهم خود برای رشد جامعه کمک خواهند کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه کودکان و نوجوانان را باید توانمند کرد، افزود: زمانی که سبک درست زندگی به کودک آموزش داده شود و او را در برابر مسائل پیش رو توانمند کرد، مطمئناً آن شخص با هر اتفاقی خود را نمی بازد.

پروین پشتکوهی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست گسترش همکاری‌های طرفین است، افزود: کانون آمادگی دارد برای تربیت مربی و آموزش مربیان مهد قرآن و مکتب خانه‌ها، مدرسین متخصص را جهت آموزش برای تدریس دعوت کند.

به گفته وی، کارگاه آموزشی تربیت کودک در عصر دیجیتال برای استفاده مربیان و مسئولین مکتب خانه‌ها بسیار مفید است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند در این خصوص ورود کند.

وی افزود: با توجه به محدویت‌های نیروی انسانی بهترین راه حل، برگزاری کارگاه‌های تربیت مربی است و کانون تلاش می‌کند تا حس ارزشمندی را در کودکان ایجاد کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان بهره گیری از مربیان کاربلد را امتیاز کانون دانست و افزود: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، مربیان عاشقانه با بچه‌ها کار می‌کنند و این شور و حس خاصی به بچه‌ها دست می‌دهد.

وی در خصوص تأمین کتاب، استقرار کتابخانه سیار، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و … قول مساعد داد.