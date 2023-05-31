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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز در جاده‌های اصفهان اجرا می‌شود

طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز در جاده‌های اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز به ویژه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در راه‌های برون شهری استان خبر داد.

سرهنگ اصغر زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی در راه‌های برون شهری، طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز خصوصاً استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در دستور کار پلیس راه استان قرار گرفت.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یکی از تخلفات حادثه ساز منجر به فوت و جرح است و برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده از تلفن همراه و متعلقات آن (هندزفری، بلوتوث و…) به هنگام رانندگی ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی امکان عکس العمل به موقع و مناسب راننده را در پشت فرمان از او می‌گیرد و انجام این تخلف در هنگام رانندگی برای رانندگان خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای رانندگان ناوگان عمومی و سنگین ۵ نمره منفی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با تخلفات حادثه ساز دیگر مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه، انحراف به چپ، عبور از محل ممنوع و … نیز برخود قاطع و بدون اغماض خواهد شد، خاطر نشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی کاربران ترافیکی بوده و همه باید از این قوانین تبعیت کنند.

کد مطلب 5799366

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    نظرات

    • جمشید IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
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      متاسفانه پلیس راهنمایی و رانندگی..در اکثر خیابان ها و جاده ها حضور ندارد .. و اگر هم باشد فقط تماشاچی است.و نعش جمع کن تصادفات است
    • محمد IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
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      لطفا اول جاده ها را ایمن کنید مثلا محور شلوغ و پرتردد اصفهان به شهر بهارستان بسیار افتضاح و نامناسب و کم عرض و خطرناک است فروشندگان کنار جاده ای با بی احتیاطی مستقر هستند در انجا و جاده فاقد حریم مناسب و خط کشی و ایمنی است تردد کامیونها هم که بماند

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