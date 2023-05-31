سرهنگ اصغر زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی در راه‌های برون شهری، طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز خصوصاً استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در دستور کار پلیس راه استان قرار گرفت.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یکی از تخلفات حادثه ساز منجر به فوت و جرح است و برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده از تلفن همراه و متعلقات آن (هندزفری، بلوتوث و…) به هنگام رانندگی ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی امکان عکس العمل به موقع و مناسب راننده را در پشت فرمان از او می‌گیرد و انجام این تخلف در هنگام رانندگی برای رانندگان خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای رانندگان ناوگان عمومی و سنگین ۵ نمره منفی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با تخلفات حادثه ساز دیگر مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه، انحراف به چپ، عبور از محل ممنوع و … نیز برخود قاطع و بدون اغماض خواهد شد، خاطر نشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی کاربران ترافیکی بوده و همه باید از این قوانین تبعیت کنند.