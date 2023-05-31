ضرورت حمایت جدی تر از کانون های مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر سه شنبه در دیدار سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان ضمن تبریک دهه کرامت با بیان اینکه آشنایی کاملی از ظرفیت عظیم کانون‌ها و فعالیتشان دارم، افزود: قرار گرفتن کانون‌های فرهنگی هنری در فضای معنوی مساجد مهمترین مزیت و اعتبار این مراکز تأثیرگذار است.

وی با اشاره به کارکردهای متنوع مسجد، گفت: مسجد در صدر اسلام دارای کارکردهای مختلف عبادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و دفاعی بود و همین کارکردها نیز در دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس وجود داشت و امروز نیز کانون‌های فرهنگی هنری در پی احیا این کارکردها هستند.

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نقش و تأثیرگذاری کانون‌های فرهنگی هنری را در حوزه‌های مختلف مؤثر دانست و تاکید کرد: جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و برنامه ریزی در راستای عملیاتی کردن جهاد تبیین باید مهمترین اولویت کانون‌های فرهنگی هنری باشد.

وی بر تلاش متولیان امر بر تقویت و ارتقا جایگاه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود و تلاش دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد فاصله و شکاف بین نسل جوان و نظام و اسلام ناب، ضرورت دارد که از کانون‌های فرهنگی هنری در راستای جذب، نگهداشت و واکسینه کردن جوانان در برابر توطئه‌ها حمایت جدی تری صورت گیرد.

اسلام خواجه یی، سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت و فعالیت کانون‌ها، خواستار حمایت نمایندگان استان در مجلس از برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شد.

گفتنی است؛ یکهزار و ۶۰ کانون فرهنگی هنری با مجوز رسمی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سطح مساجد شهری و روستایی استان هرمزگان وجود دارد.