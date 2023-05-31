به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم ظهر روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد ماه، در نشست با سرمایهگذاران استان اظهار کرد: طبق گزارشی که از سرمایهگذاران ارائه شد و جلسات متعددی که با سرمایهگذاران استان داشتیم، توانمندی بینظیر بخش صنعت استان برای ما روشن شد.
وی با اشاره به جلسه با معاون رئیس جمهور، ادامه داد: سرمایهگذاران آذربایجان شرقی با عرق ملی و استانی و نگاه کارشناسانه مشغول به کار هستند و بخش خصوصی و کارآفرینان این عرصه، جهاد اقتصادی را با عمل خود ایجاد کردهاند و در مجموعه این اتفاقات بنا است ظرفیت بخش خصوصی استان را به نحو احسن معرفی کنیم.
وی افزود: اکنون باید تمامی اقدامات بخش خصوصی معرفی شود و بیصدا و آرام نمانیم تا در جامعه امیدواری ایجاد شود؛ تأمین نیروی کار یکی از مشکلات اصلی ما است که در نیروی فعال و متخصص کمبود داریم و نیاز و نیرویی که نمیتوانیم آن را بهروز کنیم، دو خلأ مهمی است.
خرّم خاطرنشان کرد: برخی میگویند نیروی کار را از کشور و استان دیگری تأمین کنیم درحالیکه این ظرفیت در استان ما وجود دارد و باید با برنامهریزی، کشف نیروی کار و حرفهآموزی آنها مشکلات را برطرف کرد چراکه یکی از حلقههای گمشده بخش صنعت است و قیمت تمام شده و تورم توسط صنعتگر افزایش مییابد و کاهش قدرت خرید متقاضی و بهم ریختگی بازار را به دنبال دارد.
وی گفت: با کمک شما قصد داریم ظرفیت استان را تعریف و معرفی کنیم و نسبت به توسعه و گسترش آن اهتمام ورزیم و مشکلات موجود کارآفرینان و تولید کنندگان باید به سرعت حل شود چراکه صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و مسئولان استانی عضو یک خانواده هستند.
استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: وقتی یک صنعتگر و تولیدکننده مشکل مزمنی داشته و برطرف شدن آن طول میکشد، شدیداً آزار دهنده است؛ اما ما این اراده را داریم و باید از آن استفاده کنیم تا این ظرفیت معرفی و فرصت خلق شود.
وی اضافه کرد: سفر سال گذشته و امسال رئیس جمهور نشان میدهد که این استان مهم بوده و برای آنها اهمیت دارد و در استان ما صنعت مس را داریم که ۳۰ سال است فعال بوده و خام فروشی میکرد اما از سال گذشته تلاش کردیم تا توسعه یابد و توسعهی هدفمند آن انجام شود.
وی ادامه داد: مس سونگون سرمایه بزرگی بوده و پیشران اصلی توسعه استان در حوزه معدن است و باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و دولت آن را اصلیترین هدف خود اعلام کرده و پایبند آن است.
خرّم با بیان اینکه مشکلات تولید کنندگان و صاحبان صنایع بهگونهای باشد که گرهها منجر به دستورات سریع برای حل شوند، گفت: گاز، برق، آب، زمین، تسهیلات بانکی و بروکراسی اداری از جمله مشکلات اصلی صنایع بوده و بنا است که برطرف شوند و اگر درصدی از آنها هم برطرف شود، شرایط استان متفاوت میشود؛ بنابراین ما در کنار شما به صورت جدی این مسیر را طی میکنیم و امیدواریم این ارزش افزوده بهگونهای باشد که تولید چند برابر شود.
وی افزود: برخی مشکلات دیگر هم وجود دارند که تلاش میکنیم برطرف شوند و در زنجیره پشتیبانی به طور جدی وارد شده و ستاد تسهیل موانع از ستادهای فعال استان است که ماهانه گزارش گرفته و پیگیر هستیم، اتاق بازرگانی و اتاق صنعت نیز بهعنوان اهرم پیشران بخش خصوصی در استان ایفای نقش میکنند و از پروژههای مقیاس کوچک نباید غفلت نکنیم تا در مناطق محروم راهاندازی شوند چراکه سرانه استان پایین است و باید اصلاح شود و اینکه در برخی شاخصها مشکل داریم برطرف شود.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با این روند در زمستان آینده شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد استان باشیم که تاکنون محقق نشده است و این نگاه بلندی است و مطمئناً قابل وصول است.
در این جلسه سرمایه گذاران آذربایجان شرقی خلاصه گزارشی از مشکلات از جمله عدم ثبات قیمت، کمبود اعتبار، مشکلات ارزی، ارتباط و همکاری با کشورهای دیگر، عدم تخصیص اعتبارات مصوب، هزینههای حمل مواد و رفت و آمد، مشکل تعزیراتی، انرژی و تخصیص اختیاراتی بانکی به خود استان و پروژههای پیش رو خود را ارائه داده و میزان سرمایهگذاری و اعتبار لازم برای آنها را عنوان کردند.
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