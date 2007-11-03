به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین بیجاری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: به منظور آشنایی مردم با خدمات و تولیدات تعاونی ها همچنین ترویج فرهنگ اشتغال تعاونی نمایشگاه با تعاون از تولید تا مصرف با همکاری بیش از 80 اتحادیه و تعاونی شهری و روستایی این استان برگزار می شود.
وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این نمایشگاه ضمن معرفی تعاونی ها به عرضه خدمات و کالاهای تولیدی خود خواهند پرداخت.
بیجاری، برپایی این نمایشگاه را موجب تقویت و رونق بیشتر فعالیت های اقتصادی این بخش در استان دانست و خاطر نشان کرد: این نمایشگاه از 14 تا 18 آبانماه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی استان برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
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