به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین بیجاری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: به منظور آشنایی مردم با خدمات و تولیدات تعاونی ها همچنین ترویج فرهنگ اشتغال تعاونی نمایشگاه با تعاون از تولید تا مصرف با همکاری بیش از 80 اتحادیه و تعاونی شهری و روستایی این استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این نمایشگاه ضمن معرفی تعاونی ها به عرضه خدمات و کالاهای تولیدی خود خواهند پرداخت.